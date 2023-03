Takva ayı Ramazan

Saygısızlık etmekten sakınma.

Güçlü bir korumacıya sığınma.

Dinin yasakladığı şeyleri günah işlemekten kaçınma, günahtan sakınma, kendini koruma, haramdan kaçınma, züht.

Kulun Allah’a karşı takındığı samimi tavır.

Allah’ı ve Resulünü üzme endişesi.

Allah’ın koyduğu sınırlar dışına çıkarak cezalandırılmaktan çekinme.

Allah sevgisinden dolayı kuralları çiğnememe.

Allah’ın iradesine boyun eğme.

Allah’tan uzaklaştıran şeylerden uzak durma.

Allah’ın emirlerini yerine getirme coşkusundaki sevinç, haramlara yönelme korkusundaki kaygı halleri.

Dikenli, tuzaklarla örülü, mayınlı bir alanda yürürken oluşan hassasiyet.

Sadece dünyada değil ahirette de Rabbinin gazabını celbedecek tutum ve tavırlardan kaçınma.

Sadece açık haramlardan değil mekruhlardan bile kaçınma, mubahları bile terk etme.

“Müminin, iradesiyle kalbini kötülüklerden arındırma.”

REKLAM

Takva insanın kalbinde yer alan iman, hassasiyet, duyarlılık ve salih amel işleme duyarlılığıdır.

Müminler iyilik ve takva üzere birbirlerine destek olur, yardımlaşırlar.

***

İdrak ettiğimiz şu Ramazan günlerinde, takva sahibi, yani muttaki bir kul olma yolunda gayret etmeliyiz.

Çünkü Allah takva ehlinin dostudur ve onları sever, onlarla beraberdir.

Allah katında onların üstün, kıymetli, yüze bir makamı vardır.

Son kitap Kur’an-ı Kerim, takva ehli için apaçık bir hidayet rehberidir.

Allah takva ehli için dünya ve ahirette güzel güvenli bir gelecek hazırlamıştır.

Ahirette en yararlı azık ve rahmet vesilesi takvadır.

Cennet ve oradaki tüm nimetler öncelikle muttakiler için hazırlanmıştır.

REKLAM

Takva ehline yerden ve gökten, bildiği bilmediği ve beklemediği nice bereketler iner.

Muttaki kul Allah’ın emir ve yasakları konusunda gereken kalp ve beden, dil ve amel hassasiyetini gösterir. Ancak Peygamber Efendimizin örnekliğinde belirttiği hususların ötesinde dini yaşama çabası takva değildir. Örneğin geceleri hep ibadetle, gündüzleri hep oruçla geçirip, dünyaya tamamen kapalı olmak ve bunu Allah’a yakın olma, takvaya erme vesilesi olarak görmek kesinlikle doğru değildir. Allah Resulü (sav) böyle yapan sahabileri uyarmıştır.

Takva ehli aynı zamanda küçük hata ve kusurlardan da kendisini ve ailesini korumaya çalışır.

Helal olana yönelir, haramdan kaçınır, şüpheli durumlardan bile uzak durmaya çalışır.

Allah katında insanların değeri, soy sop, aile, mal, mülk, makam, mevki ile değil takva iledir.

REKLAM

Her an ve her yerde Rabbini hatırlama, onu görüyormuşçasına hareket etmedir. Her ne kadar biz Allah’ı göremesek de o, bizi görmektedir.

Gaybe inanır, namazlarını kılar, helal yoldan kazanıp helal yolla harcarlar, ahiret hazırlığı içinde olurlar.

Muttakilere bulundukları sıkıntılardan her zaman bir çıkış yolu gösterir.

Allah muttakileri cehennem azabından korumuştur.

Saygıdan kaynaklanan korku. İnsanları batıldan hakka, günahtan sevaba, şerden hayra, kötülükten iyiliğe, haramdan helale sevk eden bir korku.

Muttakiler affedici, akrabalığını sürdüren, adaletli, dürüst, sözünde doğru, şükreden, merhametli, iyilik sahibi olur.

Takvada üst sınır yoktur. Bu sebeple gücümüz nispetince takva ehli olacağız.

***

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize: “İnsanların hangisi daha faziletlidir?” diye soruldu.

REKLAM

“Kalbi mahmum ve dili çok doğru olan her mümin kimse” buyurdu.

“Ya Rasulullah! Dili çok doğru olanın ne demek olduğunu biliyoruz. Mahmum kalp nedir?”

“Mahmum kalp; Allah’tan korkan, tertemiz, içinde günah, zulüm ile yaratıklara kötülük etmek, kin ve haset olmayan kalptir”

Ramazan hürmetine bizleri takva üzere kıl Allah’ım!***





Tebessüm ayı Ramazan