Tarihi türbede mukabele

Tokat’ın Niksar ilçesindeki Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi’nde mukabele geleneği devam ettiriliyor. Ramazan ayıyla birlikte ilçedeki kadınların bazıları türbe bahçesinde bir araya gelerek emekli bir imamın gönüllü olarak okuduğu Kur’an-ı Kerim’i takip ederek hatim etmeye çalışıyor. Mukabeleye katılan kadınlar, okunan cüzün ardından hep beraber dua ediyor.

HAYIR DA YAPIYORLAR

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi’nde mukabele geleneğinin 50 yıldır devam ettiğini söyledi. Niksar Belediyesi olarak bu geleneğin sürdürülmesi için üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Özcan, “Bu geleneği özellikle Niksar’ın fatihi Danişment Melik Ahmet Gazi Türbesi’nde yapmamız bizim için ayrı bir onur, şeref. Ayrıca hayırsever hemşehrilerimiz buraya katılanlara hediyeler takdim ediyorlar. Sünnet kültürünü de yaşatıyoruz” diye konuştu.

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