Yabancı hafızlardan mukabele

Yurt dışından gelerek Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) öğrenimlerini sürdüren bir grup hafız öğrenci, Ramazan ayında kentteki bazı camilerde mukabelelerde gönüllü olarak görev alıyor. Endonezya, Filistin, Gine, Mısır, Moritanya, Ürdün, Somali ve Yemenli 16 hafız öğrenci, Kütahya Müftülüğünün belirlediği camilerde ikindi namazlarından önce Kur’an-ı Kerim okuyup mukabele geleneğine katkıda bulunuyor. Ali Paşa, Laleli, Nurhak ve Müftülük Külliyesi camilerindeki mukabelelerde okunan ayetlere katılmak isteyen vatandaşlar da yanlarında getirdikleri Kur’an-ı Kerim’ler ile eşlik ediyor.

RAMAZAN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ

Mukabele okuyan hafızlardan Yemenli Ziya Ahmed, Ramazanın aynı zamanda Kur’an ayı olduğunu hatırlatarak, “Burada Kur’an okumaktan dolayı çok mutluyum. Ramazan sevincini burada yaşıyorum” dedi. Somalili Muhammed Abdullah Muhiddin de mukabelenin sünnet olduğunu, bunu sürdürmekten mutluluk duyduğunu söyledi.