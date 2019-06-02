Türkiye’nin yardım eli dünyayı sardı

Türkiye’deki yardım kuruluşları 11 ayın sultanı Ramazan ayı boyunca dünyanın farklı coğrafyalarındaki insanlara milyonlarca lira yardım ulaştırdı. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışan yardım kuruluşları, Türk halkının desteğiyle mazlumların sofralarını bereketlendirdi. Bu yıl Ramazan faaliyetlerini “Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” temasıyla Türkiye ve 98 ülkede yapan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan boyunca 22 milyon 300 bin lira değerinde yardımı ihtiyaç sahipleriyle buluşturdu. “Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin” projesiyle ihtiyaç sahiplerine vatandaşların zekatlarını ulaştıran TDV, dünyanın farklı coğrafyalarında 102 bin 100 gıda paketi dağıttı, 196 bin 675 kişiye iftar verdi.

150 BİN AİLEYE FİTRE, FİDYE VE ZEKAT



Kızılay da Ramazan’ın bereketini “Ramazan’da Az Çok Demeden Paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganıyla Türkiye ve yurt dışındaki 14 milyon 700 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Yurt içinde bütün şubeleri aracılığıyla özellikle yetimler, dezavantajlı gruplar ve öğrenciler için iftar programları düzenleyerek 400 bin aileye gıda paketi dağıtan Kızılay, 2 milyon 200 bin kişiye kavurma konserve ve 4 milyon 700 bin kişiye de et dağıttı. Kızılay tarafından ramazanın 15’inci gününde “Yetimler Günü” dolayısıyla 38 ülkede düzenlenen iftar programlarında on binlerce yetim sevindirildi, 150 bin aileye fitre, fidye ve zekat bağışı yapıldı.





İHH BEŞ KITAYA YARDIM GÖTÜRDÜ

İHH İnsani Yardım Vakfı “Ramazan Birlikte Güzel” sloganıyla beş kıtada 3 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı. Suriye, Sudan, Yemen, Filistin, Gazze, Bangladeş, Irak, Doğu Türkistan ve Arakan gibi kriz bölgelerine de yardım ulaştıran İHH, “Dünya Yetimler Günü” dolayısıyla İstanbul’da yetim çocukların katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Sadakataşı Derneği de, “Kardeşlikte Ramazan Gibi Olalım” sloganıyla Türkiye ile 27 ülkede ihtiyaç sahibi ailelere kumanya, zekat, fitre ve bayramlık giysi dağıttı.

YÜZ BİN YETİME BAYRAMLIK

Deniz Feneri Derneği Ramazan boyunca Türkiye ve yurt dışında 35 bin aileye gıda kolisi, 5 bin ihtiyaç sahibine bayramlık giysi, 5 bin yetime bayram harçlığı dağıtıp 35 ülkede 35 bin yetim çocuğun katıldığı iftar programları düzenledi. Yardımeli Derneği ise Türkiye ile 20 ülkede yüz bin yetim çocuğa bayramlık giysi ve 70 bin ihtiyaç sahibine kumanya kartı dağıtılıp yüz bin kişinin katıldığı iftar sofraları kurdu.