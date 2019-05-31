Yenikapı’da 313 bin kişiyle teravih

İstanbul Müftülüğü, İstanbul’un fethinin 566. yıldönümü için Yenikapı Meydanı’nda büyük bir organizasyon hazırladı. İslam tarihinde fetihlerin anahtarı olarak bilinen ve Peygamber Efendimizin başında bulunduğu Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasındaki ilk savaş olan Bedir Gazvesine katılan sahabileri sembolize etmek üzere 313 bin kişinin katılımının hedeflendiği teravih düzenlendi.

HATİMLERİN DUALARI YAPILACAK

Yenikapı Meydanı’nda düzenlenen programda, İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümü kapsamında Osmanlı geleneği olan enderun usulü teravih kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve kariler imametinde kılınacak teravih sonrasında Türkiye genelindeki mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin duası yapılacak. Saat 22.00’de başlaması planlanan programda teravih için 23.00’te saf tutulacak. Vatandaşların meydana ulaşımı için Marmaray, metro, İDO ve diğer toplu taşıma araçları da hizmet verecek.

Şehitlerimizi anacağız

Programla ilgili bilgi veren İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümünde de Yenikapı Meydanı’nda şehitleri anmak için büyük bir program tertip ettiklerini belirterek, “Okunmuş olan yüz binlerce hatmin duasını yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanımızın katılımlarıyla Enderun usulü teravih namazı ve büyük dua buluşması yapılacak. Tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.