Ramazan Ücretsiz olarak yolda kalanlara 14 yıldır iftar sofrası kuruyorlar
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Ücretsiz olarak yolda kalanlara 14 yıldır iftar sofrası kuruyorlar

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kırıklı köyünde 14 yıldır Ramazan'da iftar vaktinde yolda kalan ve köyden geçen vatandaşlar için ücretsiz iftar sofrası kuruluyor.

Haber Merkezi AA
Kırıklı köyü
Kırıklı köyü

Gümüşhane'de merkeze bağlı Kırıklı köyü sakinleri Ramazan'a yolda kalan vatandaşlar için 14 yıldır iftar sofrası kuruyor.

Gümüşhane-Erzincan karayolu üzerinde bulunan, şehir merkezine 24 kilometre uzaklıktaki köyde 2005 yılında dönemin muhtarı merhum Alim Aşkın, karayolu kenarındaki köy kahvesinde bir kamyon şoförünün ekmek ve zeytinle oruç açtığını gördü.

Bunun üzerine köy kahvesinde iftar vakti hem köylülere hem de yoldan geçenler için sofra kurulmaya başlandı. Köy sakinleri bu geleneği 14 yıldır sürdürüyor.

İftar için dört çeşit yemeğin hazırlandığı köyde günde ortalama 80 kişi misafir ediliyor. Gümüşhane-Erzincan kara yolunu kullanan sürücüler köylülerin iftar sofralarına konuk oluyor.

Yolda kalanlar için 14 yıldır iftar sofrası kuruyorlar
OYNAT 01:42
Yolda kalanlar için 14 yıldır iftar sofrası kuruyorlar
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kırıklı köyünde 14 yıldır Ramazan'da iftar vaktinde yolda kalan ve köyden geçen vatandaşlar için ücretsiz iftar sofrası kuruluyor.


Tanımadığımız insanlarla ekmeğimizi paylaşıyoruz

Kırıklı Köyü Muhtarı Fikret Bulut, köyde iftar uygulamasını merhum muhtar Alim Aşkın'ın başlattığını söyledi.

Etkinliğin ilk zamanlarında köylülerin evlerinde pişirdikleri yemekleri köy kahvesine getirdiğini anlatan Bulut, şunları söyledi:

  • "Soframız zamanla kalabalıklaştığı için artık yemeklerimizi aşçımız, masrafları köylülerimiz tarafından karşılanan mutfağımızda pişiriyor. Bundan sonra da iftar sofrası kurmaya devam etmeyi düşünüyoruz. İlk zamanlarda günde 30-40 kişiye iftar veriliyordu ama şu anda iftar saatinde günlük ortalama 80 kişiyi ağırlıyoruz. Yoldan geçenler ve uygulamayı bilenler de köyümüzde iftar saati duruyor. Boş masalar kaldığında köylülerimiz katılıyor. Bu gelenek sayesinde köylülerimiz arasında da kaynaşma oluyor. Hiç tanımadığımız insanlarla ekmeğimizi paylaşıyoruz."

Erzincan'dan Trabzon'a seyreden tır sürücüsü Erol Gez, iftar için köyde durduğunu söyledi. Gez, zaman zaman Gümüşhane-Erzincan yolunu kullandığını, daha önce de Kırıklı köyünde iftar yaptığını aktardı.

Uygulamanın çok güzel olduğuna işaret eden Gez, "Hem bizim için hem yolda kalan yolcular için mükemmel bir şey. Ben burada durmasam Gümüşhane'de iftara yetişemeyecektim. Şimdi iftarımı burada gönül rahatlığıyla yapıyorum." diye konuştu.

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