73/c trafik cezası, seyir halinde cep telefonu veya benzeri cihazları kullanma fiilinin işlenmesi durumunda uygulanan yaptırımdır. Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak yasak olduğu için trafik kanununa göre 73/c trafik cezası kesilmektedir. Peki 73/c cezası ve erken ödeme tutarı ne kadar?
73/c cezası ne kadar?
1 Ocaktan itibaren trafik cezalarına ilişkin yapılan güncellemeye göre 73/c cezası 1.506 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
73/c Cezası erken ödeme indirimi oranı ne kadar, yüzde kaç?
73/c trafik cezalarına ilişkin olarak, cezanın tebliğ gününden itibaren 15 gün süre içerisinde ödenmesi halinde %25 oranında bir indirimin uygulanacağı söz konusudur.
73/c cezası erken ödeme tutarı ne kadar kaç TL?
73/c cezası erken ödenmesi durumunda indirim söz konusudur. İndirim sonucu güncel rakam ise 1.129,50 TL olarak belirlenmiştir.