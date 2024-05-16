|
Özgün

73/c güncel cezası ne kadar oldu? İşte 2024 araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak cezası...

Trafik cezaları, trafik kurallarına uymayan sürücülere uygulanan yaptırımlardır. Ceza tutarları, ihlalin türüne ve ciddiyetine göre değişiklik gösterir. 73/c cezası yani araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak cezası 1.506 TL olarak 1 Ocak itibariyle güncellendi. Peki 73/c trafik ceza kodu nedir? Araç kullanırken cep telefonu ile konuşma cezası nasıl ödenir, erken ödeme tutarı ne kadar? İşte, detaylar.

13:12 - 16/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:14 - 16/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Araç kullanırken telefonla konuşmanı cezası: 73/c Cezası Ne Kadar?
Araç kullanırken telefonla konuşmanı cezası: 73/c Cezası Ne Kadar?

73/c trafik cezası, seyir halinde cep telefonu veya benzeri cihazları kullanma fiilinin işlenmesi durumunda uygulanan yaptırımdır. Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak yasak olduğu için trafik kanununa göre 73/c trafik cezası kesilmektedir. Peki 73/c cezası ve erken ödeme tutarı ne kadar?

73/c cezası ne kadar?

1 Ocaktan itibaren trafik cezalarına ilişkin yapılan güncellemeye göre 73/c cezası 1.506 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

73/c Cezası erken ödeme indirimi oranı ne kadar, yüzde kaç?

73/c trafik cezalarına ilişkin olarak, cezanın tebliğ gününden itibaren 15 gün süre içerisinde ödenmesi halinde %25 oranında bir indirimin uygulanacağı söz konusudur.

73/c cezası erken ödeme tutarı ne kadar kaç TL?

73/c cezası erken ödenmesi durumunda indirim söz konusudur. İndirim sonucu güncel rakam ise 1.129,50 TL olarak belirlenmiştir.



#trafik cezası
#73/c cezası
#2024 trafik cezaları
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emniyet şeridine girme cezası ne kadar?