73/c trafik cezası, seyir halinde cep telefonu veya benzeri cihazları kullanma fiilinin işlenmesi durumunda uygulanan yaptırımdır. Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak yasak olduğu için trafik kanununa göre 73/c trafik cezası kesilmektedir. Peki 73/c cezası ve erken ödeme tutarı ne kadar?