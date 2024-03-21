Yahyalı'da istihdam seferberliği

Vatandaşların refah içinde ve konforlu bir hayat sürebilmeleri için yatırımlarına ve projelerine devam eden Yahyalı Belediyesi, son olarak 200 kişinin istihdam edileceği fabrika yapımı için çalışmalarına hız verdi.









Yahyalı’da gerçekleştirecekleri önemli bir projeyi duyurmak istediğine değinen Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Yahyalı Belediyesi olarak, ilçemizin ekonomik kalkınması ve istihdamın artırılması için yeni bir adım atmaya hazırlanıyoruz. Yahyalı Belediyesi olarak, ilçemizin ekonomik potansiyelini artırmak ve istihdamı desteklemek amacıyla 200 kişinin çalışabileceği modern bir tekstil fabrikasının kurulması için çalışmalara başladık” diye konuştu.









Sanayi esnafına destek artarak sürecek





İlçenin yeni sanayi bölgesinde hizmet veren esnafları ziyaret eden Başkan Esat Öztürk, talep ve istekleri tek tek dinledi. Yahyalı Sanayisi'nin güçlendirilmesi ve esnafın desteklenmesi konusundaki kararlılıklarının devam ettiğini, yerel ekonominin güçlenmesi için esnafa her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Başkan Öztürk, "Yahyalı'nın sanayi esnafı, ilçemizin ekonomik can damarlarından biridir. Onların başarısı, ilçemizin başarısı demektir. Bu nedenle, esnafımızın ihtiyaçlarını anlamak ve desteklemek için buradayız. İnancımızı ve kararlılığımızı paylaşarak, birlikte daha güçlü bir Yahyalı inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.





Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk.





Başkan Öztürk, Yahyalı Sanayisi'nin gelişimi için gelecek dönemde atılacak adımların planlamasının yapıldığını ve esnafın görüşlerinin bu süreçte çok önemli bir rol oynayacağını da belirtti.









İSTİHDAMA ÖNEMLİ KATKI





Fabrikanın özelliklerinden de bahseden Başkan Öztürk, “Bu fabrika, eski cezaevinin arsasında, 980 metrekare zemin ve 360 metrekare asma kat ile toplamda 1340 metrekarelik bir alana sahip olacak. Fabrikamızın atölye bölümünde çalışacak olan 170 kişilik personel, ilçemizin ekonomisine ve istihdamına önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca, diğer departmanlarda çalışacak personel ile birlikte toplamda 200 kişiye istihdam imkanı sunacağız” açıklamasında bulundu.









İŞ DÜNYASINDAN DESTEK





Projenin hayata geçirilmesinde iş dünyasından da büyük destek aldıklarını dile getiren Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:





“İlçemizin ekonomik potansiyelini harekete geçirecek bu projeye destek veren iş adamlarımıza teşekkür etmek isterim. Onların katkıları, projenin başarısı için kritik bir role sahiptir. İş adamlarımızın desteğiyle, fabrikamızın kurulumu ve işletilmesi sürecinde gerekli olan kaynakların sağlanması ve işletme süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi konusunda büyük bir güven ve motivasyonla ilerliyoruz.”









EKONOMİK ALTYAPI GÜÇLENECEK





Proje ile ilçenin ekonomik altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Esat Öztürk, “Gençlerimize ve iş arayan vatandaşlarımıza yeni iş imkanları yaratmayı hedefliyoruz. Ayrıca, tekstil sektöründe Yahyalı ilçesinin adını daha da duyurarak bölgenin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. İlçemizin ekonomik büyümesine ve istihdamın artmasına olan bu olumlu katkıları için Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e, Koyuncu Ailesine ve iş adamlarımıza şükranlarımı sunarım. Projemize destek veren tüm iş adamlarımızı ve ilçemizin kalkınması için ellerinden geleni yapan herkesi bir kez daha selamlıyor, bu işbirliğinin daha da güçlenerek devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.









Tam donanımlı millet bahçesi geliyor





Şehirleşme yolunda ilçeye değer katacak yeni projeleri açıklamaya devam eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, “Yahyalı Belediyesi olarak, şehrimizin güzelliklerini ve yaşam kalitesini artırmak adına heyecan verici bir projemizi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Ağcaşar Baraj gölü kıyısına planladığımız Millet Bahçesi projesi, hem yerel halkımızın hem de ziyaretçilerin doğayla iç içe keyifli vakit geçirebileceği bir alan olacak. Bu proje, toplamda 5 aşamalı bir plana dayanarak hayata geçirilecek. İlk aşamada, 24 kamelya, çocuk oyun alanları, otopark ve ihtiyaç birimlerinin yer alacağı temel bir alan oluşturulacak. Ardından, açık gösteri ve etkinlik merkezi, restoran, seyir terası, kamp alanı, halı saha, 15 Temmuz anıtı gibi tesislerin eklenmesi planlanıyor. Bu projeyle, Yahyalı ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza modern ve dinlendirici bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, ziyaretçilerimizi doğanın güzellikleriyle buluşturarak turizm potansiyelimizi artırmayı amaçlıyoruz. Projemizin tüm aşamalarını titizlikle planlayarak, şehrimize ve halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Projemizin hayata geçmesiyle ilgili olarak tüm paydaşlarımızın destek ve katkılarını bekliyoruz” diye konuştu.









Asfalt plenti ile ulaşım güçlenecek





Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçeye 1 milyon 500 bin Avro bedelle kazandırdıkları asfalt plenti ile tüm yolların sıcak asfalt ile kaplanacağını, ulaşım alt yapısının yanında bölgeye satacakları asfalt ile ekonomilerinin güçleneceğini belirtti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk, “Uzun bir planlama ve çalışmanın ardından, Yahyalı Belediyesi olarak asfalt plentimizi kullanıma açmanın gururunu yaşıyoruz. Asfalt plentimiz, ilçemizin altyapısını güçlendirmek ve bölgenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilmiş önemli bir projedir. Bu tesis, ilçemizdeki tüm yolların modernize edilmesini sağlayacak, böylece ulaşım altyapımızı daha güvenli ve konforlu hale getirecek. Ancak, sadece yerel altyapıyı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda asfaltın bölgedeki diğer ilçe ve şehirlere satışıyla da gelir elde edeceğiz.







