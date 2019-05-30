Yetimlerin yüzü TDV’yle gülüyor

Bayramlık yardımlarıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, “Yurt içinde 5 bin, yurt dışında Bangladeş, Çad, Filistin, Nijer, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen olmak üzere 8 ülke 19 bölgede 11 bin çocuğa, toplamda ise 16 bin yetime bayramlık kıyafet dağıtmış olacağız. Milletimizin desteği ile heyecanla bayramı bekleyen yavrularımızın bayram sabahına daha mutlu uyanmalarına vesile olacağız” dedi.
100 LİRAYLA SEVİNDİRİN
Hayırseverlere çağrıda bulunan Polat, 100 lira bağışta bulunarak bayram sabahını heyecanla bekleyen yetim çocukların bayram sevincine ortak olabileceklerini kaydetti.