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ORDU

Yeni Şafak okurları iftarda buluştu

Yeni Şafak Gazetesi Ordu-Giresun Temsilciliğinin aboneleri için düzenlediği ve büyük ilgi gören iftar programına Yeni Şafak Gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan misafir olarak katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Yeni Şafak Gazetesi Ordu-Giresun aboneleri iftarda buluştu.
​​Yeni Şafak Gazetesi Ordu-Giresun aboneleri iftarda buluştu.

Şehrin ileri gelenlerinin ve bürokratların katıldığı programda konuşan Yeni Şafak Gazetesi Ordu-Giresun Temsilcisi Ali Küçük, programa katılan Yeni Şafak ailesine ve konuk olarak katılan misafirlere, programın hazırlanmasında her türlü desteği sağlayan Ensar Vakfı Ordu Başkanı Olgun Küçük’e ve Yeni Şafak Bölge Müdürü Recep Söylemez ie programın sunumunu gerçekleştiren Bulancak Şube Tügva Başkan Yardımcısı Ubeydullah Göktekin’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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