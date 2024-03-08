Ramazan Yurt dışında kumanya yardımları dağıtılıyor
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RAMAZAN

Yurt dışında kumanya yardımları dağıtılıyor

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yurt dışında kumanya yardımları dağıtılıyor
Arşiv.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce ramazan ayı dolayısıyla geçen hafta gönderilen yardım tırları, KKTC, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya ve Karadağ’a ulaştı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan münasebetiyle yardımlaşma ve dayanışmanın gereği olarak ihtiyaç duyulan her noktada olmaya gayret gösteriyor.

Geçen hafta gönderilen gıda yardımları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Bosna Hersek, Kosova Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Karadağ’a ulaştı. Genel Müdürlük personeli ile bölgelerde yer alan paydaşlar aracılığıyla gıda kolilerinin dağıtımına başlandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinden temin edilen 20 bin gıda kolisinde, un, salça, ayçiçeği yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin, helva, kuru üzüm ve hurma gibi uzun ömürlü tüketim malzemeleri bulunuyor.


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