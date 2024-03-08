Kudüs'e dokun berekete ortak ol

Yıl boyu Kudüslü yetimlere, ihtiyaç sahibi aileler ile Makasıd Hastanesine ayni ve nakdi yardımlar yapan Mirasımız Kudüs Derneği, Ramazan ayında da yardım faaliyetlerini yoğunlaştırıyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte yıl içinde de mutat olan gıda yardımları, Kudüs’te yaşanan sıkıyönetimin getirdiği zorluklar nedeniyle alışveriş kartlarına dönüştürülerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı, evlerine en yakın marketlerden alışveriş yapmaları sağlandı.

İFTAR ORGANİZASYONLARI İLE RAMAZANI YAŞATACAK

Mirasımız Kudüs Derneği, Ramazan ayında da evlerin mutfak ihtiyaçları için alışveriş kartları dağıtımlarına devam edecek. Mescid-i Aksâ, Kudüs’ün Mahalleleri ve Makasıd Hastanesi’nde iftar organizasyonları gerçekleştirecek. Zekat, fitre ve diğer nakdi yardımların ihtiyaç sahiplerine elden ulaştırılması ve yetim çocukların bayramlık ve bayram harçlıkları ile sevindirilmesi de derneğin Ramazan ayı faaliyetleri arasında.

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EKONOMİK ÇÖKÜNTÜ HAD SAFHAYA ÇIKTI

Mirasımız Kudüs Derneği’nin Ramazan ayı faaliyetlerini değerlendiren Genel Başkan Muhammet Demirci, bu Ramazan ayının Kudüslüler için daha zor geçeceğini belirtti. Yıllardır devam eden sorunların Mescid-i Aksâ Tufanı ile zirveye çıktığını ifade eden Muhammet Demirci, açıklamasında Kudüs’teki ekonomik darboğaza dikkat çekti. Demirci, “işgal yönetiminin 7 Ekim’de Gazze’de başlayan Aksa Tufanı sonrası sıkıyönetim uyguladığı Kudüs’te ekonomik çöküntü had safhaya ulaştı” dedi.

KUDÜSLÜ ESNAF YARDIMA MUHTAÇ

Gelirinin yüzde 80’ini iç ve dış turizmden elde eden Kudüslü Müslüman esnafın, yaşanan sıkıyönetim ve turizmin bitmesiyle beraber yardıma muhtaç duruma geldiğini ifade eden Demirci, şöyle konuştu: “İşgal ve işgalin Kudüslü Müslümanların hayatının her alanına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle yoksulluk oranının yüzde 85’leri geçtiği bir şehirde Aksa Tufanı’nda aldığı yenilgi ve moral bozukluğunun acısını Kudüslülerden çıkaran işgal yönetimi, esnafın dükkân açmasını kısıtlarken, açılan dükkanları da maliye ve zabıta gücüyle çalışamaz hale getirip ödeyemeyecekleri ağır para cezaları veriyor. Önder şahsiyetlerin gözaltına alındığı, evlerinin yıkıldığı bir süreçte Kudüslü Müslümanlar bu Ramazan ayında daha da çok ekonomik desteğe ihtiyaç duyuyor. Bizler de halkımızın bizlere emanetleri olan yardımları, Kudüs’teki temsilcimizin nezaretinde ihtiyaç sahibi Kudüslü kardeşlerimize ulaştırmak, az da olsa nefes alabilmeleri için yoğun bir çalışma içerisinde olacağız.”

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