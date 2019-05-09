Ramazan Zamanın ruhuna dokunan sultan
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Zamanın ruhuna dokunan sultan

Avusturya İmparatoru Maximilian, Sultan III. Murad'ın 22 Aralık 1574'de tahta geçtiği haberini aldığında, elçilik heyeti yeni hükümdarın cülûsunu kutlamak için payitahta yolculuk hazırlıklarına başlamıştı bile. Asıl mesele “Grand Turko”ya takdim edilecek “hediyye-i mülûkâne”leri seçmekti: Osmanlı hükümdarının şanına yaraşır hediyeler…

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultan III. Murad.
Sultan III. Murad.

Elbette bu ziyaretin asıl hedefi ekonomik çıkarlar elde etmekti. Yeni sultanın tahta çıkışı vesile ittihaz edilerek eski anlaşmalar yenilenecekti. Hazırlıklar hemen başladı. Halı, kitap, altın ve gümüşten mamul çeşitli eşyalar, ipekli kumaşlar vs. dışında sultana sunulacak hediyeler arasında biri vardı ki, İmparator Maximilian hedefi tam on ikiden vuracağından emindi: Saatler!

Sultan III.Murad


Sultan'a sunulan saatler
Zira Sultan III. Murad'ın saatlere tutkusunu neredeyse duymayan kalmamıştı. Bu dönemde tutulan kayıtlardan da anlaşıldığı kadarıyla çeşitli tarihlerde saraydaki saat ustalarına oldukça cömert davranan padişah, yeni saat yaparak kendisine sunan ya da bozuk saatleri tamir ederek ihya eden saatçilere “ihsan-ı şahane"de bulunmuştur.
Maximilian'ın Bohemyalı Frederic başkanlığındaki elçilik heyeti, “dünyanın idare edildiği saray" olan Topkapı Sarayı'na geldiğinde evvela 30 bin dükalık vergiyi ödediler. Çeşitli hediyelerin ardından üç adet saatin de takdim sırası gelmişti. O güne kadar saraydaki saatlerin en mükemmellerinden olan bu üç saatten birincisi saat başı çaldığında Osmanlı atlıları savaşıp ardından geri dönüyordu.
İkincisi saat başı çaldığında alet üzerindeki bölmelerde bulunan hokkabazlar sağa sola koşturuyordu. Üçüncüsündeyse en üstte ağzında kaz olan bir kurdun bulunduğu ve saat çalınca kaçmaya başlayan kurdun peşine düşen silahlı bir Türk avcı tarafından öldürüldüğü bir sahne yer alıyordu. Sultana sunulan bu saatlerin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyebiliriz.
Saray'daki üst düzey devlet adamları da Sultanın ilgisinin farkındaydılar. Zira 1582 Haziran'ında oğlu Şehzade Mehmed'in sünnet düğünü için düzenlenen ve yaklaşık iki ay süren şenlik esnasında vezirlerden Siyavuş Paşa ve Mahmud Paşa Sultanla Şehzade'ye düğün hediyesi olarak çalar saatler sunmuşlardı.

REKLAM

Avusturya İmparatoru Maximilian'ın Sultan III. Murad'a gönderdiği otomat saatler biri


Kitaplar, astronomi ve rüyalar…
1583'deyse İngiltere kraliçesi Elizabeth İngiliz tüccarların “memalik-i Osmaniye"de ticaret yapmalarını sağlayacak imtiyazı elde etmek için elçisi vasıtasıyla Padişah'a dört kısımdan oluşan devasa bir saat göndermişti.
Padişah'ın tek merakı saatler değildi. 16. asrın sonunda İstanbul'da dört yıl geçiren Alman din adamı Salomon Schweigger, Sultan'ın özellikle tarih kitapları okumayı sevdiğini seyahatnamesinde kaydetmiştir. Yine İspanyolların Amerika'yı keşfini anlatan Tarih-i Hind-i Garbî ve Fransa tarihi üzerine Tevârîh-i Pâdişâhân-ı Françe gibi dünya tarihiyle alakalı kitapları tercüme ettirmesi Sultan'ın geçmişe merakını yeterince açıklıyor.
Astronomiye ilgisini ise Rasathane'nin kurulmasına verdiği büyük destekte görüyoruz. Ayrıca gördüğü rüyaları bir deftere kaydedip düzenli olarak tabir ettirmesi, geleceğinkilidini kurcaladığı haberini veriyor bize.
İmdi, bir bütün halinde düşündüğümüzde III. Murad'ın “Sultânü'l-Berreyn ve'l-Bahreyn/Karaların ve Denizlerin Sultanı" olarak mekâna hâkimiyetinin yanında, saat tutkusunu zamana" da hükmetmegayreti olarak yorumlayabilir miyiz?
Padişahların zamanla -tabiatıyla zamanı gösteren alet olan saat ile- münasebetleri ortaya koyulduğunda bu sorumuza da tam anlamıyla bir cevap bulmuş olacağız. Buyurun size Osmanlı dünyasının renkli atlasında keşfedilmeyen bir ada daha!

500 yıllık gelenek: Ramazan pidesi
RAMAZAN
500 yıllık gelenek: Ramazan pidesi

7’den 70’e sahur heyecanı
RAMAZAN
7’den 70’e sahur heyecanı
Dolara karşı yeni hamle

Dolara karşı yeni hamle

Merkez Bankası bir süreliğine ara verildiğini açıkladı.
18 yaşını doldursalar bile...

18 yaşını doldursalar bile...

Aradaki "54 günde" 18 yaşına girenler İstanbul seçimlerinde oy kullanacak mı?
CHPli vekilkürsüden su içti

CHP'li vekil
kürsüden su içti

AK Parti'nin 'hassasiyet' uyarısına HDP'li vekilden 'Müslüman değilim' yanıtı geldi.
CHP'li vekilden<br>darbe tehdidi

CHP'li vekilden
darbe tehdidi

'Gazi Meclis'in çatısı altında akıl almaz sözler.
Milli radarıyla<br> göreve hazır

Milli radarıyla
göreve hazır

​Milli İHA Ankalar Ege ve Akdeniz'de.
Şehit yakınlarını<br> işten çıkardı

Şehit yakınlarını
işten çıkardı

Terörden yargılanan isme müdürlük verildi.
23 Haziran'dan<br>sonra işgal...

23 Haziran'dan
sonra işgal...

​Ruşen Çakır önce 'işgal' dedi sonra düzeltti.
İlk dava yarın

İlk dava yarın

'Çiftlik Bank' sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor.
Ültimatomu reddetti

Ültimatomu reddetti

​Dört Avrupa ülkesinden İran mesajı.
Kapanış<br>saatlerini uzattılar

Kapanış
saatlerini uzattılar

Alışveriş merkezleri için Ramazan kararı.
KKTC'de<br>hükümet krizi

KKTC'de
hükümet krizi

​Başbakan Erhürman istifasını Cumhurbaşkanına sundu.
Türkiye için<br>hayati proje

Türkiye için
hayati proje

50 şehri kapsayan asrın projesi tamamlanıyor.
ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

ABD'ye 'not ediyoruz' tepkisi

​Dışişleri: YSK'nın kararına herkes saygı göstermeli.
İptal için<br>15 gününüz var

İptal için
15 gününüz var

Oy vermek için tatil planını değiştirecekler dikkat!
Otomobilde<br>kampanya ayı

Otomobilde
kampanya ayı

​Birbirinden cazip fırsatlarla alım imkanı sunuluyor.
Madem 'çete' <br>niye başvurdun

Madem 'çete'
niye başvurdun

CHP, 'satılık çete' diye bahsettiği YSK'ya gitti.
Mariano'nun <br>yerine geliyor

Mariano'nun
yerine geliyor

​G.Saray'da Babel'in ardından bir transfer daha.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.