Zimem defterindeki borçlar silindi

Bu gelenek sayesinde Osmanlı’da Ramazan ayında varlıklı insanlar, hiç tanımadıkları insanların borçlarını öder; borcu olan borcunu kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi.

Günümüzde ise birçok yer bu gelenek yaşatılmaya devam ediyor. Kepezli hayırsever dernek üyeleri de mahallelerindeki bakkal, eczane ve tüpçülerin tuttuğu veresiye defterindeki borçları silerek vatandaşlara yardımcı oldu. Bakkal Ali Dağlıoğlu, borcundan bakkala gelemeyen bir vatandaşın haberi alınca çok mutlu olduğunu söyledi.