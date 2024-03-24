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Ramazan

Zimem defterindeki borçlar silindi

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir dernek üyesi iş insanları, 3 bakkala ait veresiye defterlerindeki borçları 'zimem defteri’ geleneğiyle kapattı.

11:04 - 24/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Zimem Defteri
Zimem Defteri

Bu gelenek sayesinde Osmanlı’da Ramazan ayında varlıklı insanlar, hiç tanımadıkları insanların borçlarını öder; borcu olan borcunu kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi.


Günümüzde ise birçok yer bu gelenek yaşatılmaya devam ediyor. Kepezli hayırsever dernek üyeleri de mahallelerindeki bakkal, eczane ve tüpçülerin tuttuğu veresiye defterindeki borçları silerek vatandaşlara yardımcı oldu. Bakkal Ali Dağlıoğlu, borcundan bakkala gelemeyen bir vatandaşın haberi alınca çok mutlu olduğunu söyledi.

#Ramazan
#Sahur
#Oruç
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