2 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar, tebliğ ve atamaların yer aldığı 2 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar, yönetmelikler, tebliğler var?

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