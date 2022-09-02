Özgün 2 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları
ÖZGÜN HABERLER

2 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar, tebliğ ve atamaların yer aldığı 2 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar, yönetmelikler, tebliğler var?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
RESMİ GAZETE SORGULAMA: Resmi Gazetede bugün hangi kararlar, yönetmelikler, tebliğler var?
Resmi Gazete kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 2 Eylül 2022 tarihli ve 31939 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki 31 Ağustos 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte Resmi Gazete bugünkü kararlar, yönetmelikler, tebliğler

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5992)

YÖNETMELİKLER

– Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Avrasya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/08/2022 Tarihli ve 11156, 11157, 11158 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihli ve 2016/7537 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihli ve 2018/15924 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2019/20996 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2019/37252 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmi Gazete kararları için tıklayın

Pasaport sahiplerini yakından ilgilendiriyor: Yeni dönem bugün başladı
ÖZGÜN
Pasaport sahiplerini yakından ilgilendiriyor: Yeni dönem bugün başladı
Dünyada eşi benzeri yok

Dünyada eşi benzeri yok

​Türkler yaptı: Adını şehidimizden alıyor.
Patlama yaşanabilir

'Patlama yaşanabilir'

İstanbul'da parklarda da görüldü.
Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz

'Pazartesi günü açılışlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak'

Kazdıkça servet fışkırdı: Bu kadarını kimse beklemiyordu.

​Gören telefona sarılıyor.

​'En uygun adım'

​Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Bulgaristan'da gözaltında.

​"Eğitim sistemine sağladığımız kazanımları içlerine sindiremiyorlar."

​Silahlarının izi sürülemiyor
Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz
Gündem

Göktaş için iki formül: Deport yöntemi tercihimiz

İçişleri Bakanlığı, hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan Göktaş’ın iade sürecine ilişkin bilgi verdi. Soylu, “İade süreci ile ilgili iki yöntem var. Bir deport yöntemi iki mahkeme süreci. Hangisini seçeceklerse biz o sürece talibiz. Ama deport yöntemi bizim için daha kısa bir süreç. Sürecin takipçisiyiz” dedi.
Fenerbahçe Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı
Spor

Fenerbahçe Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile anlaşma sağladı. Avrupa'da transfer döneminin son gününde Nottingham Forest'a transfer olacakken, belgelerin yetişmemesi nedeniyle transferi iptal olan Michy Batshuayi, Fenerbahçe forması giymeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michy Batshuayi mi olacak? Michy Batshuayi'nin sözleşme detayları belli oldu mu? Michy Batshuayi Beşiktaş'ta oynarken kaç gol attı? Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Michy Batshuayi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe transfer haberinin detaylarını sayfamızda bulabilirsiniz.
İçişleri Bakanı Soylu'dan Levent Göktaş açıklaması: İade konusunda iki yöntem var
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu'dan Levent Göktaş açıklaması: İade konusunda iki yöntem var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'da yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, "İade konusunda iki yöntem var, deport edebilirler ya da mahkeme süreci işler. İki süreci de takip ediyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.