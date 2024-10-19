MOBİL GSM HABERLEŞME VE SABİT HAT SERVİS HİZMETİ ALIMI İŞİ

Giriş Tarihi: 19.10.2024 00:01
|İKN
|:
|2024/1362998
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|b) Adresi
|:
|Selimiye Mahallesi Atölyeler Caddesi 8/2 34668 Selimiye Üsküdar/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|(0216) 343 24 92 - (0216) 343 24 64
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|Mobil GSM Haberleşme ve Sabit Hat Servis Hizmeti Alımı İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
16 Kalem Mobil GSM Haberleşme ve Sabit Hat Servis Hizmeti Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İstanbul Geneli
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|11.11.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Ek Hizmet Binası - Toplantı Salonu Selimiye Mah. Atölyeler Cad. No: 8/2 Üsküdar / İSTANBUL
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve (veya) özel sektöre yapılmış her türlü telekomünikasyon hizmet satış işi benzer iş olarak kabul edilecektir.