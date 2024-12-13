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Rejimin iki numarası kardeş Esed'in nerede olduğu ortaya çıktı: Beşşar kaçarken haber bile vermemiş

Rejimin iki numarası kardeş Esed'in nerede olduğu ortaya çıktı: Beşşar kaçarken haber bile vermemiş

Hüseyin Berk
21:2213/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Moskova'ya kaçan Suriye rejiminin zalim lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in İran Devrim Muhafızları tarafından korunduğu ortaya çıktı.
Moskova'ya kaçan Suriye rejiminin zalim lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in İran Devrim Muhafızları tarafından korunduğu ortaya çıktı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Beşşar Esed ve ailesinin Moskova'ya kaçtığı açıklanmıştı. Rejimin ikinci ismi Mahir Esed'in de Irak'ta, İran Devrim Muhafızları tarafından korunduğu ortaya çıktı. El Cezire'de yer alan habere göre; Mahir Esed'in ilk fırsatta İran veya Rusya'ya kaçırılacağı ifade edildi. Beşşar'ın kaçarken kardeşine ve yeğenlerine haber vermediği; yeğenlerinin, Lübnan'a kaçarken Suriyeli devrimcilerle girilen çatışma öldürüldüğü belirlendi.

Suriye’nin eli kanlı diktatörü Beşşar Esed, muhaliflerin başkent Şam’a yaklaştığı saatlerde ülkeden kaçmıştı. Esed’i taşıyan uçak Şam’dan havalandıktan kısa süre sonra Humus semalarında radardan kaybolmuştu.

Devrik diktatörün akıbeti ile ilgili muammayı Rusya'dan gelen, "Esed ve ailesi Moskova'ya geldi, kendisine sığınma sağlandı." haberi sonlandırmıştı.

Esed ailesinin diğer kritik isimlerinin ise nerede olduğu muamma olmuştu.

Kardeş Esed'in nerede olduğu ortaya çıktı

Rejimin milyonlarca sivili katlettiği ordunun başında yer alan Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında, İran Devrim Muhafızları tarafından korunduğu açıklandı.

El Cezire'de yer alan habere göre; Mahir Esed'in ilk fırsatta İran veya Rusya'ya kaçırılacağı ifade edildi.

Ihab Makhlouf - Mahir Esed (sağda)

Kaçacağını kardeşine bile söylememiş

Esed'ın küçük kardeşi Mahir'e Moskova'ya kaçma planını dahi söylemediği de ortaya çıktı.

Mahir Esed'in çıkan haberler sonrası apar topar helikopterle Irak'a geçtiği, oradan da Rusya'ya gideceği iddia edildi.

Esed'in kuzenleri İhab ve İyad Mahluf'u da geride bıraktığı, ikilinin Lübnan'a kaçarken Suriyeli devrimcilere yakalandığı ve çıkan çatışmada öldürüldüğü de iddia edildi.




#Beşşar Esed
#Mahir Esed
#İran
#Rusya

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