Suriye'de tüm tezleri çöken Alexander Dugin'den Erdoğan'a hadsiz sözler: ‘Tövbe edeceksiniz’

Rusya ve İran'ın desteğine güvenerek yıllardır Suriye halkına zulmeden ve 1 milyondan fazla sivilin ölümüne neden olan Beşşar Esed rejimi, Suriyeli muhaliflerin operasyonuyla 12 günde çöktü.

Esed, ailesini de yanına alarak Rusya'ya kaçtı. Mülteci konumuna düşen Esed'e arka çıkmak da Rus strateji uzmanı ve siyaset bilimci Alexander Dugin 'e kaldı.

Rusya’nın Suriye’deki varlığı ve halkını katleden diktatör Esed’e desteğine yönelik tezleri çöken Dugin, 8 Aralık Devrimi’ne olan öfkesini Türkiye düşmanlığına dönüştürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ‘akıl hocası' olarak nitelenen ancak Kremlin'le resmi bir ilişkisi olmayan Dugin, Suriyeli muhaliflerin Esed rejimini devirmesi sonrası Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz ifadeler kullandı.

Erdoğan'a hadsiz sözler: Suriye tuzaktı tövbe edeceksiniz

Suriyeli muhaliflerin ülkesini özgürlüğe kavuşturmasını kabullenemeyen Dugin, "Suriye Erdoğan için bir tuzaktı. Stratejik bir hata yaptı." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin devrimi destekleyerek stratejik hata yaptığını iddia eden ve 'Rusya ve İran'a ihanet ettiğini' öne süren Dugin, "Mustafa Kemal'in Türkiye'sinin sonu başladı. Bundan sonra tövbe edeceksiniz." dedi.

Rusya'nın iflasına yorum getiremedi

Dugin, Rusya’nın Suriye politikalarının nasıl iflas ettiğine ve neden geri çekilmek zorunda kaldığına ise bir yorum getiremedi.

Dugin, 2015’te verdiği röportajda Rusya’nın Suriye’ye askeri müdahalesinin sebeplerini şöyle açıklamıştı:

“Rusya, Suriye'de çok aşamalı bir mücadele vermektedir. ABD'nin küresel ve hegemonik amaçlarına karşı mücadele veriyoruz; düşman ülkemize gelmeden önce onunla savaşarak hem ulusal hem de Avrasya güvenliğini koruyoruz. Bizim için de tehlikeli olacağı için Avrupa'yı çöküşten koruyoruz.”







