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Putin 'akıl hocası' Alexander Dugin'den çok konuşulacak sözler: İsrail'in çöküşü kaçınılmaz büyük savaş Orta Doğu'ya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'akıl hocası' olarak nitelenen Rus strateji uzmanı ve siyaset bilimci Alexander Dugin büyük savaşın Orta Doğu'ya geleceğini söyleyerek çok konuşulacak tespitlerde bulundu. İsrail'in çöküşünün kaçınılmaz olduğunu belirten Dugin kıyametin de yakın olduğunu ileri sürdü.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:04 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 13:05 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Alexander Dugin
Alexander Dugin
"Putin'in beyni" olarak tanınan Rus strateji uzmanı ve siyaset bilimci
Alexander Dugin,
sosyal medya hesabı X'ten dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Terör devleti İsrail'in çöküşünün yakın olduğunu ifade eden Dugin, Büyük savaşın Orta Doğu'ya geleceğini söyledi.




"İsrail'in çöküşü kaçınılmaz"


Dugin mesajında,
"Büyük savaş Orta Doğu'ya gelecektir. Biraz geç ama bu savaş olacak. Husiler durmayacak. Gemiler artık Kızıldeniz'e giremeyecek. Petrol fiyatları artacak. İran provokasyonlara cevap verecek. İsrail'in çöküşü kaçınılmaz. Nasıl isterseniz öyle adlandırın; biz buna 'ahir zaman gündemi' diyoruz. Kıyamet artık geldi. Şimdi ya da biraz daha geç. Belki henüz değil. Ama yakında."
ifadelerini kullandı.


#Alexander Dugin
#İsrail
#Rusya
25 dakika önce
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