Putin 'akıl hocası' Alexander Dugin'den çok konuşulacak sözler: İsrail'in çöküşü kaçınılmaz büyük savaş Orta Doğu'ya gelecek

"Büyük savaş Orta Doğu'ya gelecektir. Biraz geç ama bu savaş olacak. Husiler durmayacak. Gemiler artık Kızıldeniz'e giremeyecek. Petrol fiyatları artacak. İran provokasyonlara cevap verecek. İsrail'in çöküşü kaçınılmaz. Nasıl isterseniz öyle adlandırın; biz buna 'ahir zaman gündemi' diyoruz. Kıyamet artık geldi. Şimdi ya da biraz daha geç. Belki henüz değil. Ama yakında."