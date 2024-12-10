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Mahir Esed’in eşinden Özgür Suriye paylaşımı: Aileyi satanlara...

Mahir Esed’in eşinden Özgür Suriye paylaşımı: Aileyi satanlara...

Furkan Erten
00:3910/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Suriye'deki rejimin devrik lideri Beşşar Esed
Suriye'deki rejimin devrik lideri Beşşar Esed

İran ve Rusya gibi müttefikleri tarafından satılarak rejimi yıkılan Beşşar Esed’e bir darbe de aile içerisinden geldi. Suriye’nin devrik lideri Beşşar Esed’in yengesi Manal Esed, sosyal medyadan özgür Suriye paylaşımı yaptı.

Suriye'de 61 yıllık zalim Baas rejiminin yıkılmasının ardından Beşşar Esed ülkeden kaçarak Rusya'ya sığındı. Muhaliflerin zaferi ardından Esed ailesinden de devrimi destekleyici açıklamalar geldi.

Mahir Esed'in eşi Manal Esed

Beşşar Esed’in kardeşi Mahir Esed’in eşi Manal, sosyal medya hesabında Özgür Suriye bayrağı paylaştı.

‘Suriye özgür yaşasın’

Manal Esed paylaşımında, "Aileyi ve vatanı satanlara rağmen Suriye sonsuza kadar özgür yaşasın.” dedi.

#Suriye
#Beşşar Esed
#Manal Esed

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