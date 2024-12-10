Mahir Esed’in eşinden Özgür Suriye paylaşımı: Aileyi satanlara...

Suriye'de 61 yıllık zalim Baas rejiminin yıkılmasının ardından Beşşar Esed ülkeden kaçarak Rusya'ya sığındı. Muhaliflerin zaferi ardından Esed ailesinden de devrimi destekleyici açıklamalar geldi.

Manal Esed paylaşımında, "Aileyi ve vatanı satanlara rağmen Suriye sonsuza kadar özgür yaşasın.” dedi.