Rigas FS - Başakşehir maçı saat kaçta? Nereden izlenir?

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti. Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor.
Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında dokuzuncu sınavını verecek. Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 8 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 20 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.
RİGAS FS - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Rigas FS - Başakşehir maçı 6 Ekim Perşembe saat 22:00’da başlayacak.
RİGAS FS - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Rigas FS - Başakşehir maçı saat 22:00’da EXXEN ve TV 8,5’dan naklen yayınlanacak.