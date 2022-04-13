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Özgün Şampiyonlar Ligi yarı finale kimler çıktı 2022?
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Şampiyonlar Ligi yarı finale kimler çıktı 2022?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve ilgi duyulan konulardan bir tanesi Şampiyonlar Ligi. Bugünkü maçların ardından ilk yarı finalist takımlar belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı finale kimler çıktı 2022? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar hangileridir? Yarı final eşleşmeleri nasıl olacak? Real Madrid yarı finalde kimle eşleşti? Villarreal yarı finalde kimle eşleşti? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şampiyonlar Ligi yarı finale kimler çıktı 2022? UEFA Şampiyonlar Liginde yarı finale çıkan takımlar hangileri?
​Şampiyonlar Ligi yarı finale kimler çıktı 2022?

Son zamanlarda en çok merak edilen ve ilgi duyulan konulardan bir tanesi Şampiyonlar Ligi. Bugünkü maçların ardından ilk yarı finalist takımlar belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı finale kimler çıktı 2022? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar hangileridir? Yarı final eşleşmeleri nasıl olacak? Real Madrid yarı finalde kimle eşleşti? Villarreal yarı finalde kimle eşleşti? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Şampiyonlar Ligi 2. tur eşleşmeleri

  • Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:
  • Chelsea - Real Madrid
  • Manchester City - Atletico Madrid
  • Villareal - Bayern Münih
  • Benfica - Liverpool

Şampiyonlar Ligi yarı finale çıkan takımlar hangileri?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:

Manchester City - Atletico Madrid/ Chelsea - Real Madrid

Benfica - Liverpool/ Villarreal - Bayern Münih

2021-2022 şampiyonlar Ligi yarı finale kimler çıktı?

  • Yarı finale çıkan tüm takımlar henüz belli olmadı. Yarı finale çıkan 2 takım belli oldu.
  • Yarı finale çıkan takımlar:
  • - Real Madrid
  • - Villareal
  • - Benfica - Liverpool maçının kazananı
  • - Manchester City - Atletico Madrid maçının kazananı
  • Şuana kadar yarı finale çıkması garantilenen 2 takım Villarreal ve Real Madrid'dir. Bugünkü maçlar sonucunda da diğer 2 takım belli olacak.

Real Madrid yarı finalde kiminle eşleşti?

Real Madrid yarı finalde Manchester City - Atletico Madrid maçının kazananı ile eşleşecek.

Villarreal yarı finalde kiminle eşleşti

Villarreal yarı finalde Benfica - Liverpool maçının kazananı ile eşleşecek.

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