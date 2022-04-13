Şampiyonlar Ligi yarı finale kimler çıktı 2022? Son zamanlarda en çok merak edilen ve ilgi duyulan konulardan bir tanesi Şampiyonlar Ligi. Bugünkü maçların ardından ilk yarı finalist takımlar belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı finale kimler çıktı 2022? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar hangileridir? Yarı final eşleşmeleri nasıl olacak? Real Madrid yarı finalde kimle eşleşti? Villarreal yarı finalde kimle eşleşti? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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