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Spor Galatasarayda Muslera ve Gomis tartışılıyor
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Galatasaray'da Muslera ve Gomis tartışılıyor

Galatasaray saha içerisinde istediği sonuçları alamazken, sarı-kırmızılı takımdaki futbolcular eleştiri oklarının hedefi haline geliyor. Son olarak Fenerbahçe’ye yenilen Aslan’da hem yaşları hem de yüksek maliyetleriyle dikkat çeken Muslera ve Gomis’in gelecekleri tartışılıyor.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayda Muslera ve Gomis tartışılıyor
Galatasaraylı futbolcuların derbi sonrası üzüntüleri

Bu sezon Süper Lig’de sahada istediği sonuçları alamayan Galatasasaray, alt sıralara demirledi. Sarı-kırmızılı takımda yıldız oyuncuların gösterdiği kötü performans ise tartışma konusu oldu. Son olarak deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-0 yenilen Aslan’da hem atan hem de tutan eleştirilerden nasibini aldı.

Büyük maçlarda gol atamıyor

Ara transfer döneminde gol problemini çözmesi için transfer edilen Bafetimbi Gomis, 1,5 yıllık kontrata imza atmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 2.5 milyon euro kazanacak olan Fransız yıldız, büyük maçlarda gösterdiği etkisiz futbolla eleştiri oklarını üzerine çekti. Galatasaray formasıyla henüz büyük maçlarda gol atma başarısı gösteremeyen Gomis, 2’si penaltıdan olmak üzere 10 resmi maçta sadece 5 gol atabildi. Barcelona, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında suskun kalan 36 yaşındaki oyuncu, kaçırdığı net pozisyonlarla da taraftarlara saç baş yoldurttu.

  • Feghouli'nin ayrılığından sonra en çok kazanan oyuncu Muslera olacak
  • Sarı-kırmızılı takımda eleştirilerin hedefindeki bir diğer isim ise Fernando Muslera. Uruguaylı file bekçisi, bu sezon formsuz bir grafik çiziyor. Sezon içerisinde uzun da bir sakatlık yaşayan 35 yaşındaki kaleci, 19 maçta ağlarında 25 gol gördü. Son olarak Fenerbahçe maçında hatalı goller yiyen Muslera’nın sarı-kırmızılı takımdaki geleceği tartışılıyor. 2020-2021 sezonunda Galatasaray ile yeni kontrat imzalayan Muslera’nın 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli kaleci, yıllık 2.5 milyon Euro’luk net maaşıyla dikkat çekiyor. Sofiane Feghouli’nin ayrılmasının ardından Muslera, Galatasaray’da en çok kazanan oyuncular sıralamasında ilk sıraya yükselecek.

Muslera ve Gomis
Muslera ve Gomis

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