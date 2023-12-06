Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Samsunspor evinde 3. lig ekibi Tokat Bld Plevnespor’u 3-0 mağlup etti.
Samsunspor,
4. turda evinde Tokat Bld Plevnespor ile karşılaştı. Samsunspor Ercan Kara, Moryke Fofana ve Berhan Deniz’in golleriyle maçtan 3-0 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu. Samsunspor - Tokat Bld Plevnespor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
SAMSUNSPOR - TOKAT BLD PLEVNESPOR MAÇ ÖZETİ
SAMSUNSPOR - TOKAT BLD PLEVNESPOR MAÇ ÖZETİ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI
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#Ziraat Türkiye Kupası
38 dakika önce