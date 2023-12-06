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Samsunspor evinde 3. Lig ekibi Tokat Bld Plevnespor’u 3-0 yenerek tur atladı | ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Samsunspor evinde 3. lig ekibi Tokat Bld Plevnespor’u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı. Goller 23’ Ercan Kara, 61’ Moryke Fofana, 85’ Berhan Deniz’den geldi. Samsunspor bu sonuçla adını 5. tura yazdırdı. Samsunspor - Tokat Bld Plevnespor maç özeti haberimizde.

09:38 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Samsunspor evinde 3. lig ekibi Tokat Bld Plevnespor’u 3-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Samsunspor evinde 3. lig ekibi Tokat Bld Plevnespor’u 3-0 mağlup etti.
Samsunspor,
4. turda evinde Tokat Bld Plevnespor ile karşılaştı. Samsunspor Ercan Kara, Moryke Fofana ve Berhan Deniz’in golleriyle maçtan 3-0 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu. Samsunspor - Tokat Bld Plevnespor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

SAMSUNSPOR - TOKAT BLD PLEVNESPOR MAÇ ÖZETİ

Samsunspor - Tokat Bld Plevnespor maç özetini izlemek için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI



#Samsunspor
#Tokat Bld Plevnespor
#Ziraat Türkiye Kupası
38 dakika önce
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