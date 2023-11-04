Samsunspor, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Samsunspor,
11. haftasında Hatayspor ile karşılaştı. Nefes kesen maç ev sahibi Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Ercan Kara ve Kingsley Schindler’den geldi. Hatayspor'un tek golünü Didier Lamkel kaydetti. Samsunspor Süper Lig'de ilk galibiyetini alarak 5 puanla 19. sırada yer aldı. Samsunspor - Hatayspor maç özeti ve Trendyol 11. hafta maç fikstürü haberimizde.
SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ
SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ
SAMSUNSPOR - HATAYSPOR CANLI SKOR
SAMSUNSPOR - HATAYSPOR CANLI SKOR
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
#Hatayspor
31 dakika önce