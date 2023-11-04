Samsunspor,

11. haftasında Hatayspor ile karşılaştı. Nefes kesen maç ev sahibi Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Ercan Kara ve Kingsley Schindler’den geldi. Hatayspor'un tek golünü Didier Lamkel kaydetti. Samsunspor Süper Lig'de ilk galibiyetini alarak 5 puanla 19. sırada yer aldı. Samsunspor - Hatayspor maç özeti ve Trendyol 11. hafta maç fikstürü haberimizde.