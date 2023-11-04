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Samsunspor, evinde Hatayspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı | ÖZET

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Yılport Samsunspor evinde Hatayspor’u konuk etti. Samsunspor evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Goller dakika 36’ Didier Lamkel, 77’ Ercan Kara (pen.) ve 90+8' Kingsley Schindler'den geldi. Samsunspor bu sonuçla ilk galibiyetini alarak 5 puanla 19. sırada yer aldı. Hatayspor ise 14 puanla 8. sırada yer aldı. Samsunspor - Hatayspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

18:02 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 18:05 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Samsunspor, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Samsunspor,
11. haftasında Hatayspor ile karşılaştı. Nefes kesen maç ev sahibi Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Ercan Kara ve Kingsley Schindler’den geldi. Hatayspor'un tek golünü Didier Lamkel kaydetti. Samsunspor Süper Lig'de ilk galibiyetini alarak 5 puanla 19. sırada yer aldı. Samsunspor - Hatayspor maç özeti ve Trendyol 11. hafta maç fikstürü haberimizde.

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

Samsunspor - Hatayspor maç özetini izlemek için

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI








#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
#Hatayspor
31 dakika önce
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Samsunspor, evinde Hatayspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı | ÖZET