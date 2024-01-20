31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. AK Parti 2024 yerel seçimleri içini adaylarını bir bir açıklıyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olurken, AK Parti'de Sarıyer Belediye Başkan Adayı belli oldu. Peki AK Parti Sarıyer belediye başkan adayı kim? AK Parti Sarıyer'de kimi aday gösterdi? İşte Sarıyer AK Parti belediye başkan adayı.

AK PARTİ SARIYER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Sarıyer belediye başkan adayı Hüseyin Coşkun oldu.

HÜSEYİN COŞKUN KİMDİR?

Hüseyin Coşkun 1979 yılında Sarıyer'de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Sarıyer'de tamamladıktan sonra, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2003 yılında AK Parti Sarıyer ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başlayan Hüseyin Coşkun, 2009-2012 yılları arasında AK Parti Sarıyer ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Sarıyer Belediye meclis üyeliği, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde İBB ve Sarıyer Belediye meclis üyeliklerine seçildi.