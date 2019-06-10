Seçim Binali Yıldırımdan ortak yayın açıklaması
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AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan son dakika ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 16 Haziran Pazar günü CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacakları ortak yayına ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak Tvnet
Binali Yıldırım
Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile yapacakları ortak yayına ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

  • Yıldırım, "Gayet güzel İsmail Küçükkaya da başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri ben bu konuda çok açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Henüz daha bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti" dedi.

Yıldırım, Twitter hesabıundan yaptığı açıklamada da, "İstanbul'un geleceğini konuşmak üzere, 16 Haziran Pazar günü saat 21.00’de @KucukkayaIsmail'in moderatörlüğünde @ekrem_imamoglu ile bir araya geleceğiz.Bu yayının tüm İstanbullular için hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Ortak yayın 16 Haziran'da

İki aday, 16 Haziran Pazar günü, tüm kanallara açık ortak yayına katılacak. Ortak yayın, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında yapılacak.

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