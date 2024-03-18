Bekir Bozdağ: Erdoğan'ın kalesinde Erdoğan'ı boğdurmak istiyorlar

Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bozdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.





Şanlıurfa seçimlerine ulusal ve uluslararası medyanın büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekerek, “Ne kadar Erdoğan karşıtı medya, AK Parti karşıtı medya varsa Şanlıurfa seçimleri birinci gündemi. FOX'undan tutun Sözcü'süne kadar Habertürk'ünden tutun diğerlerine kadar. Uluslararası medyanın da birinci gündeminde. Niye yapıyorlar burada Erdoğan'a zarar verme ihtimaline yatırım yapıyorlar.Erdoğan'ın kalesinde Erdoğan'ı boğdurmak istiyorlar. Urfa'lılar şimdi BBC'ye uyacak Erdoğan'ın kalesinde onlar mutlu olsun diye Erdoğan'ı boğacak. Öyle bir şey olabilir mi? Şanlıurfa'lılar 7/24 Cumhurbaşkanına sövenlerin ve onun iktidardan inmesi için alın teri dökenlerin ağzıyla oy kullanmaz.Şanlıurfa’nın kodlarını iyi göremiyorlar. Algı ile hakikat yer değiştiremez”şeklinde konuştu.





BAZILARINA VERMEDİĞİ KOLTUK KALMADI

“Urfa'yı Cumhurbaşkanımızla hesaplaşmak isteyenlerin hesabına kurban etmeyelim” diyen Bozdağ şöyle konuştu.

“Bütün hemşehrilerime diyorum kielimizi vicdanımıza koyalım. Cumhurbaşkanımızla yol yürüyen Urfa'yı Cumhurbaşkanımızla hesaplaşmak isteyenlerin hesabına kurban etmeyelim. Cumhurbaşkanımıza meydan okuyanların meydan okumasına fırsat vermeyelim. Cumhurbaşkanımız kimseye haksızlık etmedi. Bazılarına bir genel başkanlık koltuğu vermediği kaldı, vermediği koltuk kaldı mı? Üç dönem belediye başkanlığı yaptırmış. Bir genel başkanlık koltuğu vermemiş, bütün koltukları vermiş daha neyi verecek. Şanlıurfa’yı başka hesap güdenlerin, Erdoğan’ı Şanlıurfa’da boğdurmak istiyor dış güçler ve candaş medya. Şanlıurfa üzerinde oyun oynanacak, pusuya yatılacak hesap yapılacak Erdoğan'ı boğdurulacak il değildir. Şanlıurfa buna asla izin vermez. Ben hemşehrilerime oy oranımızı yükselterek ve kerametinden kendinden menkul olanların gücünün ne olduğunu ortaya koyarak Şanlıurfa'nın geleceğini daha aydınlık şekilde tayin edelim.”





DEM PUSUYA YATMIŞ DURUMDA

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan’ın ‘Urfa’da AK Parti çekilsin’ sözlerini hatırlatan Bozdağ, “Sayın Erbakan "Urfa'da çekilsin AK Parti" diye bir açıklama yaptı. Sanki biz onlara 'çekilin' demişiz gibi. Bizim 'çekilin' diye hiçbir yerde ne Sayın Cumhurbaşkanımızın ne parti yetkililerimizin ne de bizim bir açıklamamız var. Şanlıurfa'da seçimde sonucu gayet iyi görüyoruz. Şunun bilinmesi lazım. Şanlıurfa kent uzlaşısı kapsamında olan illerden. CHP ile DEM Parti kent uzlaşısı yaptı. Bazı yerlerde daha lokal yaptı. Şu anda DEM pusuya yatmış durumda Şanlıurfa'da. CHP burada adayları usulen gösterdi. DEM endişesi ile bazı hemşehrilerimiz AK Parti’ye oy verdiler. Onları altı okun altında bloke etmek için aday gösterdiler Seçim sonuçları açıkladığındı CHP’nin oyları nerede göreceksiniz.





DEM’in 250 bin civarında oyları var, CHP’nin de 80 bin civarında oyu var. CHP’nin 50 Bini gitse 300 Bin oy yapar. AK Parti ve MHP’nin 515 Bin oyu var. AK Parti’den oy tırtıklamak için yola çıkanlar 100 Bin oy aldı 400 Bin yapar. Sıfırın 400 Bin olma şansı yok. DEM’lilerin hepsi AK Parti’yi daha fazla bölsün diye propaganda yapıyorlar. Onlarda umut arttı, cesaret de arttı. Burada daha fazla bir bölme yapılırsa hiç istenmedik bir sonuç çıkma ihtimali olur mu? Şu anda yok. Biz hep yükseliyoruz ama Dem düşmüyor. Şanlıurfa'da pusuya yatanları pusudan çıkartmamak lazım. Oy verirken bir defa değil, bin defa düşünmemiz son derece önemli.” diye konuştu.





KERAMETİ KENDİNDEN MENKUL SİYASİ AKTÖRLER

Bozdağ, AK Parti’nin aday yapmadığı isimlerin bazı partilerden aday yapıldığına dikkat çekerek “Bizim birçok ilde bizden aday olmuş, aday koymadıklarımızı aday gösterdiler bazı partiler. Bazı yerlerde aday olmamış ama kendi kendine adaylık rüyası kurmuş kişiler var onları aday yaptılar. Bunu ilkeli ve ahlaklı siyaset olarak lanse ediyorlar. Bir yandan 'Cumhur İttifakı'nın içindeyiz' diyorlar. Öte yandan Cumhur İttifakı'nın içinde isen Cumhur İttifakı'nın aday göstermediği adayları partiye almak için yarış yapıyor. Nedir derdi? Üç, beş oy fazla almak. 'O oylar o partinin oyu mu?' Gelen kişilerin oyu. Köpük gibi, bugün toplarsınız yarın dağılır. Ahlaklı siyaset diyeceksiniz, öte yandan ahlaksız bir yaklaşımı ortaya koyacaksınız. Olacak iş değil. İlkeli, prensipli siyaset diyeceksiniz öte yandan ilkeleri ve prensipleri ayaklar altında çiğneyeceksiniz. İlke kavramını, prensip kavramını, ahlak kavramını bilmiyorlar. Sen bana koltuk verdin sendenim, sen vermedin sendenim. Buna dünyanın hiçbir yerinde ahlak da denmez prensip de denmez. İlkesizlik, prensipsizlik denir, ilkeleri ayaklar altına almaktır. Cumhurbaşkanımızın gölgesinde yürüyüp bir yerlere çok insan oldu. Genel başkanlık yapanlar oldu. Şimdi neredeler. Kerameti kendinden menkul siyasi aktörler oldu, kendini dev aynasında görüyor. Seçimler oldu sonuçları beraber gördük” dedi.

TAYYİP BEYİ HANÇERLEMEK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

Bozdağ, “Bazı çevreler Cumhurbaşkanımız methü sena ediyorlar. ‘Tayyip beyimizi çok seviyoruz’ falan sözler söylüyorlar. ‘Tayyip bey için her şeyimi veriyorum ‘diyorlar. Öte yandan Tayyip Beyi hançerlemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Seven sevdiğini arkasından hançerler mi, seven sevdiği kaybetsin diye gecen gündüz ter döker mi? Tayyip Erdoğan’ın aleyhine çalışarak milletin aklıyla alay etmiyor musunuz? Ne Tayyip Beye olan sevgisi gerçek ne AK Partili. Seven sevdiğinin aleyhine çalışmaz, seven sevdiğini üzmez, seven sevdiğini arkadan da, önden de hançerlemez. Hem arkadan hem önden Tayyip Bey'e hançer vuruyorlar. Sonra da 'Ben Cumhurbaşkanımıza tek laf etmem.' diyorlar. Daha nasıl laf edeceksin, Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşlarını yıpratmak için her şeyi yapacaksınız. Sonra da 'Ben sadığım' diyeceksiniz. Bunun sadakatle alakası yok. Bu ihanetten başka hiçbir şey değil” ifadelerini kullandı.







