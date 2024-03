Bekir Bozdağ: Erdoğan'ın kalesinde Erdoğan'ı boğdurmak istiyorlar

Bozdağ, “Bazı çevreler Cumhurbaşkanımız methü sena ediyorlar. ‘Tayyip beyimizi çok seviyoruz’ falan sözler söylüyorlar. ‘Tayyip bey için her şeyimi veriyorum ‘diyorlar. Öte yandan Tayyip Beyi hançerlemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Seven sevdiğini arkasından hançerler mi, seven sevdiği kaybetsin diye gecen gündüz ter döker mi? Tayyip Erdoğan’ın aleyhine çalışarak milletin aklıyla alay etmiyor musunuz? Ne Tayyip Beye olan sevgisi gerçek ne AK Partili. Seven sevdiğinin aleyhine çalışmaz, seven sevdiğini üzmez, seven sevdiğini arkadan da, önden de hançerlemez. Hem arkadan hem önden Tayyip Bey'e hançer vuruyorlar. Sonra da 'Ben Cumhurbaşkanımıza tek laf etmem.' diyorlar. Daha nasıl laf edeceksin, Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşlarını yıpratmak için her şeyi yapacaksınız. Sonra da 'Ben sadığım' diyeceksiniz. Bunun sadakatle alakası yok. Bu ihanetten başka hiçbir şey değil” ifadelerini kullandı.