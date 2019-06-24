Cumhur İttifakı aynı güçle devam edecek

YSK’nın İstanbul seçimlerinin tekrarlanması kararının ardından kamuoyuna pompalanan ‘Seçimi tekrarladıklarına göre kesin kazanacaklar’ argümanı 23 Haziran’da çöktü. 6 Mayıs’ta YSK’nın İstanbul seçimlerinin tekrarlanması yönünde verdiği kararın ardından hukuki işleyişe ve seçimlere ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız ve boş olduğu ortaya kondu.

Milli iradenin tam olarak tecelli etmediği 31 Mart İstanbul seçimleri, AK Parti’nin itirazı sonucu YSK tarafından yenilenmişti. 31 Mart’ta yapılan hukuki eksiklikler ve usulsüzlükler giderilerek, 23 Haziran seçimlerinde milli iradenin sandığa tam olarak ve eksiksiz yansıması sağlandı.

YILDIRIM’IN TEBRİĞİ OLUMLU

31 Mart’ta seçim gecesi açıklamaları farklı yönlere çekilen Binali Yıldırım’ın dün seçim sonuçlarının netleştiği dakikalarda rakibi Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etmesi de siyasi atmosferin normalleşmesi yolunda olumlu bir adım ve davranış olarak siyasi kulislerde değerlendirildi.

TÜRKİYE GÜNDEMİNE DÖNDÜ

Bazı çevrelerin İstanbul özelinden koparıp Türkiye geneline yaymaya çalıştığı ve özünde bir belediye seçimi olan İstanbul seçimlerine nokta koyan Türkiye dış politika başta olmak üzere ajandasındaki sıcak başlıklara odaklanmasını daha da artıracak.

G-20 zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin, Hindistan gibi yakın tarihte ziyaretleri gözüküyor. Suriye’nin geleceği konusunda diplomasi trafiğini hızlandıracak olan Türkiye’nin bu konuda muhatapları ile gerekli görüşmeyi yapacaklar. Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik ve ABD’nin yaptırım tehditleri de masada yer alacak.

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YENİ REFORMLARIN AYAK SESLERİ

Bu kapsamda 31 Mart seçimlerinin akabinde ilk etap reformun startını veren hükümet, askerlik, yargı reformu ve ekonomide adımları peş peşe attı. Yeni süreçte bunları yeni reformların izlemesi bekleniyor.

AK PARTİ’YE YÖNELİK HESAPLAR

İstanbul sonucundan hareketle AK Parti’nin içinde siyasi kırılmaların yaşanacağı yönündeki iddiaların da gerçekten uzak hesaplar olduğu dile getiriliyor. Bu çerçevede 2009-2014-2019 yıllarında yapılan üç yerel seçimde de AK Parti’nin bazı belediyeleri kaybettiği hatırlatılıyor.

İTTİFAK’LA 2023’E

Yine seçimlere gidilirken İstanbul’un kaybedilmesi halinde ‘Cumhur İttifakı’nın dağılacağı’ dedikodularının da gerçeği yansıtmadığı vurgulanıyor. Cumhur İttifakı’nın aynı güç ve eşgüdüm içerisinde devam edeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 2023 birlikteliğine vurgu yapmaları bunun en net göstergesi.

ÖZELEŞTİRİ ZAMANI

Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de AK Parti, seçimleri sandık sandık analiz edecek. 23 Haziran seçimlerine dönük kendi özeleştirisini de içeren çalışma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman kendini geliştiren ve yenilen siyaseti ve AK Parti’nin bir kitle partisi olması neden olarak gösteriliyor.

KESİN KAZANACAK ARGÜMANI ÇÖKTÜ

Seçimlerin tekrarlama kararı arkasından bazı çevreler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ‘Seçimi tekrarlatırsa kesin kazanacaklar’ argümanını sık sık dile getirdi. Pazar günü yapılan seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkın iradesine önem verdiği ve saygı duyduğunun en önemli göstergesi olarak Türk demokrasi tarihine geçti. Seçimi kesin kazanacaklarını söyleyenlerin de argümanları çürümüş oldu.

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