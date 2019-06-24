İstanbul seçimini yaptı

İstanbullular dün yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. 10 milyon 570 bin seçmenin kayıtlı olduğu 39 ilçede vatandaşlar 31 bin 342 sandıkta oyunu kullandı. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00’de sonlandı. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı.

KISITLILARA ŞERH DÜŞÜLDÜ

31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullandı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamadı. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, 18 Haziran 2019'da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye "oy kullanamaz" şerhi yazıldı.

YÜZDE 54 OY ALDI

Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı. Seçim sonuçları 19:30’da netleşti. Seçimlerin kazanını CHP adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu oyların yüzde 54.03’ünü alarak 5 yıllığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ise oyların yüzde 45.09’unu aldı.

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İmamoğlu, önceki seçimlere göre oylarını en az yüzde 5 artırdı, Yıldırım’ın oyları ise yaklaşık yüzde 3 düştü. İmamoğlu’nun oylarına 529 bin eklenirken, Yıldırım’ın oyları 234 bin azaldı. Seçime katılımlar 31 Mart seçimleri ile aynı oldu. 31 Mart'ta yapılan seçimlerde İstanbul'un 39 ilçesinin 16'sında Ekrem İmamoğlu 23'ünde ise Binali Yıldırım sandıktan birinci çıkmıştı. Bu seçimde ilçelerdeki tablo da değişti.

KATILIM YERİNDE SAYDI

23 Haziran'da İstanbul'un 39 ilçesinden 28'inde Ekrem İmamoğlu, 11'inde ise Binali Yıldırım galip geldi. İmamoğlu seçimlerde; Şile, Fatih, Bayrampaşa, Çekmeköy, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bahçelievler, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ve Eyüp Sultan'da oy çoğunluğunu AK Parti'nin elinden aldı.

31 Mart’ta seçmenlerin yüzde 84.4’ü (8 milyon 849 bin 645) sandık başına gitmişti. Bu seçimlerde bu sayı sadece 19 bin artarak 8 milyon 868 bin 664’e yükseldi.

GEÇERSİZ OYLAR

31 Mart seçimlerinde 290 bin olan geçersiz oy sayısı azaldı. Dün kullanılan 8 milyon 868 bin oyun yaklaşık 172 bini geçersiz sayıldı.

SAADET’İN OYU ERİDİ

Binali Yıldırım'ın yanında Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar'ın oyunda da düşüş oldu. 31 Mart seçimlerinde 103 bin 364 oy alan Gökçınar'ın oyu 47 bin 540'a düştü. Bir önceki seçimde 17 bin 377 oy alan Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel de oy kaybederek 15 bin 170'e düştü.

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Yıldırım: Her türlü yardıma hazırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarının büyük oranda netleşmeye başlamasının ardından basın toplantısı düzenledi. Örnek bir tavır göstererek, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Yıldırım, rakibine İstanbullulara hizmet konusunda yardıma hazır olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bu seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber yoğun bir çalışma içerisine giren, elinden gelen tüm gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve bizi dinleyen projelerimizi anlatma fırsatı veren İstanbulumuzun güzel insanlarla teşekkür ediyorum" dedi.

AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Binali Yıldırım, "Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimlerle Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediği bir kez daha ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır. Ben bu sonuçların İstanbulumuza, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.

GÜZEL HİZMETLER TEMENNİ EDİYORUM

Yıldırım, sözlerini şöyle bitirdi:

"Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz, bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için kadınlarımız çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

GELECEĞE ODAKLANMA ZAMANI

Oyunu eşi Semiha Yıldırım ile Tuzla'da kullanan Binali Yıldırım, "Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek zarfı torunu Ahsen Yıldırım ile sandığa attı. Oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan Yıldırım, seçim kampanyası sırasında kırgınlıklar olabileceğini dile getirerek, "Rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır, diye düşünüyorum. Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yaptıysak, haksızlık yaptıysak helallik istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı olsun." diye konuştu.

Sonuçlar hayırlı olsun

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ilk sonuçların ardından düzenlediği basın toplantısında, "İstanbul seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden bir tanesi Türkiye'nin demokrasi sürecine katkısıydı. Ülkemize ve dünya kenti istanbulumuza seçimin sonuçları hayırlı olsun" dedi. İmamoğlu, "Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz. Dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz" diyerek, tüm İstanbullulara teşekkür etti.

SEFER GÖREV EMRİ ÇIKTI

İmamoğlu, "Seçimi bir parti veya kesim değil bütün İstanbul ve ülke kazanmıştır. Bugün benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Oluşturduğumuz İstanbul ittifakı Türkiye için önyargıları yok etti. Bu kenti tek başıma yönetecek değilim. Liyakati ve çalışkan olan herkes benimle çalışabilir. Milyonlarca insana mahçup olmamak için çok çalışacağım. 23 Haziran'da hem ittifak hem parti adayı hem bağımsız aday olarak çalışan tüm rakiplerime, tüm adaylara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

UYUM İÇİNDE ÇALIŞMAYA HAZIRIM

İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum, İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyum içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortada. Konuştuğumuz şey 16 milyonun ihtiyacıdır. Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım. Mazbatamızı alıp göreve başlamanın ardından yol haritamızı hazırlayıp sizi ziyaret etme talebimi size iletiyorum" dedi.

Milli irade tecelli etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’nu tebrik etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, oylarını Üsküdar’da kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da aynı sandıkta oy kullandı. Oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin bu şekilde yapılmaması gerektiğini belirttti. Açıklamanın ardından Kısıklı’daki konutuna geçen Erdoğan, oy verme işleminin sona ermesiyle Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’ne geçerek, gelişmeleri buradan takip etti. Daha sonra bir açıklama yapan Erdoğan, şunları belirtti:

“ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul’umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. "

" İMAMOĞLU’NU TEBRİK EDİYORUM

Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı’nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye’nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz.”

Sükunet içinde gerçekleşti





Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Güven, "Seçim sonuçlanmıştır. 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip seçmenler oylarını kullanmıştır. Sükunet içinde gerçekleşmiştir. Sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan cetvel ilçe seçim kurullarına teslim edilmiş ve ilçe seçim birleştirmeye teslim edilmiştir. YSK'ya geldiği anda eş zamanlı siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Sonuçlarını ilanı ile birlikte internet sitemizde ıslak imzalı vatandaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. Bu da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır" dedi.

YAYIN YASAĞINI İHLALE SUÇ DUYURUSU

Sadi Güven, "Yayın yasağı kalkmadan sonuç açıklayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Seçimde emeği geçen siyasi parti, merkez ve taşra teşkilatı, DMO'ya bakanlıklarımıza güvenlik güçlerimize teşekkür ederiz. Resmi olarak sitemize taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında. Yarım saat içerisinde sandıkların tümü işlemiş olacak. Taranan sandık sonuçları sistemimize düştüğünde siyasi partilerimizle paylaşılacak. Şu an itibariyle resmi rakamları netleşmediği için sizlerle paylaşmıyorum. İtiraz süreci var, daha önceki seçimlerde belirttiğim gibi. İtiraz süreci bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecek" diye konuştu.

Erken seçim bahsi ülkeye kötülük

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul seçimi sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti: "İstanbul’da milli iradenin tercih ve eğilimi ortaya çıkmıştır. Sandık demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır. İstanbul temelli yaygın ve yoğun tartışmalar sandık marifetiyle sonuca bağlanmış, süreç nihayete ermiştir. Katılım oranının muteber bir seviyede tezahür etmesi de sevindirici bir gelişmedir. Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir.

ESAS GÜNDEME DÖNMELİYİZ

Türkiye artık esas gündemine dönmeli, seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ihtiyaç duyduğu reformlar, yasal düzenlemeler, kurumsal düzeltmeler ve geleceği kavrayıp kucaklayan milli stratejiler ortak akıl ve ortak çabayla hayata geçirilmelidir. Türk milleti ertelenmesi ve ötelenmesi imkânsız olan ağır meselelerinin hallini ve hafifletilmesini sabırla beklemektedir.

CUMHUR İTTİFAKI VARLIĞINI SÜRDÜRECEK

Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir. Kaldı ki Türkiye’nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz tartışmasız bir gerçektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçiminin ülkemize, milletimize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum.

Yolumuz uzun ama güzel

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarını CHP Genel Merkezi'ndeki takip eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkez önünde otobüs üzerinden açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Teşekkür ederim. Türkiye demokrasiye inananlarla gurur duyuyor ve bütün dünya Türkiye ile gurur duyuyor. Bütün dünya Türkiye ile ve son seçimler dolayısıyla da gurur duyuyor. Demokrasiyi sonuna kadar savunanlar sizlerle herkes gurur duyuyor. Hep birlikte bir demokrasi destanı yazdık.

HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ

Millet İttifakı'nda yer almamakla birlikte bize destek veren AK Parti'li, ülkücü, MHP'li, HDP'li, Saadet'li kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Tarihin en önemli süreçlerinden birisini yaşadık. Demokrasi konusunda bir araya geldik destan yazdık. Herkesi kucaklayacağız, bizi eleştirenleri de. Hiç kimseye ama hiç kimseye kin beslemeyeceğiz, öfke beslemeyeceğiz. Bizler bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yolumuz uzun ama güzel. Kararlıyız, inançlıyız, herkesi kucaklıyoruz.

Kılıçdaroğlu, resmi olmayan ilk sonuçlara ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada da "Her şey çok güzel olacak demiştik ve her şey çok güzel oldu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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