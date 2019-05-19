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Seçim Cumhur İttifakı tam kadro sahada
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2019 YEREL SEÇİMİ

Cumhur İttifakı tam kadro sahada

Mitili İstanbul’a atan Cumhur İttifakı’nın liderlerinin programı da bu hafta belli olacak. AK Partili Mehmet Özhaseki ve MHP’li Sadir Durmaz, Cumhur İttifakı’nın İstanbul programı üzerinde çalışıyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Ramazan ayından sonra seçime kadar İstanbul’da kalması planlanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı almasının ardından Cumhur İttifakı’nın ortakları AK Parti ve MHP İstanbul’a karargah kurdu. İki partinin İstanbul için görevlendirdiği isimler, sahur ve iftar programlarında teşkilatlar ve vatandaşlarla bir araya geliyor. İstanbul’da çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Ankara’da da Cumhur İttifakı’nın ortak programı hazırlanıyor.

ÇALIŞMALAR PLANLANACAK

Yerel seçimlerde ittifak çalışmalarını yürüten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz İstanbul seçimleri için de çalışmalara başladı. İki isim Cumhur İttifakı’nın İstanbul programını belirleyecek. Ortak kullanılacak slogan, ortak yapılacak organizasyonlar, mitingler planlanacak. Çalışmanın bu hafta tamamlanması bekleniyor.

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