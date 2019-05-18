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İSTANBUL

İmamoğlu’nun da AVM'si var

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu Park Teras AVM’ye özel izinle içkili mekan ruhsatı aldığı ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre Aralık 2016’daki meclis toplantısında Beylikdüzü’nde yeni içkili eğlence mekanlarına ruhsat verilmesi gündeme getirildi. Söz konusu AVM, içkili mekanların toplandığı Anadolu Caddesi’nde olmamasına rağmen CHP’lilerin oylarıyla ruhsat verildi. İmamoğlu’nun ilçede birçok ortaklığı bulunuyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Eyüpsultan’da Kur’an okuyarak kameralar önünde muhafazakar tabana oynayan CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü’nde bir AVM’nin ortağı olduğu ve özel bir düzenleme ile AVM’ye içkili mekan ruhsatı aldığı ortaya çıktı.

VİDEO KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde yönettiği bir belediye Meclis toplantısında çekilen videoda AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci, İmamoğlu’nun özel bir düzenleme ile kendi ortağı olduğu Beylikdüzü’ndeki ‘Park Teras AVM’ye’ içkili mekan ruhsatı vermeye çalıştığını belirterek tepki gösteriyordu.

İÇKİ RUHSATI İÇİN AYRICALIK

Yeni Şafak o toplantıda yaşananların peşine düştü. 05.12.2016’da gerçekleştirilen toplantıda belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 03.11.2016 tarih ve 405037 sayılı teklifi masaya yatırıldı. Teklif, Beylikdüzü’nde yeni içkili eğlence mekanlara ruhsat verilmesi talebini içeriyordu. Ancak teklifte içkili mekanların toplandığı Anadolu Caddesi’nde yer almamasına rağmen ‘Park Teras AVM’nin de ruhsat kapsamına alınmak istenmesi dikkat çekti.

ORTAKLIĞINI İTİRAF ETTİ

Oturumda söz alan AK Parti’li Mücahit Birinci, Park Teras AVM’nin Ekrem İmamoğlu’na ait olduğunu belirterek teklife tepki gösterdi. Birinci ayrıca içkili mekanlarının ilçenin içlerine taşınmasına tepki gösterdi. AVM’ye ortaklığı olduğunu kabul eden Ekrem İmamoğlu ise “Ortaklığım var gizlemiyorum. Beylikdüzü’nda bir çok yerde ortaklığım var” dedi.

İMAMOĞLU’NUN AVM’Sİ ARTIK İÇKİLİ

Konuşmalar sonrasında teklif CHP’lilerin oyları ile kabul edildi. AK Parti ise teklife ret oyu verdi. Daha sonra kaymakamlığın da karşı çıkmasına rağmen kılıfına uydurularak AVM’ye ruhsat alındı. Önceki gün görüntülediğimiz AVM’de içkili eğlence yerleri faaliyet göstermeye devam ediyor.

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  • CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun ortak olduğu Park Teras AVM’de, belediye meclisinden çıkarılan karar sonrası peş peşe içkili mekanlara açılmaya başlandı.

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