Dergi yetmedi Twitter'a da kapak yaptı: The Economist'in Erdoğan düşmanlığı bitmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tekirdağ Hayri Batur Caddesi'nde düzenlediği mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Batı medyasının tetikçilerinin hazırladığı skandal dergi kapaklarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Aldığım rakama göre 75 bin kişi şu anda burada. Dün İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişi vardı. İstanbul kükrerse dünya titrer. Seçime artık günler kaldı. Batı alışacak, öyle dergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez, işte burası çözer." dedi.