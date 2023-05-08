|
Seçim

Dergi yetmedi Twitter'a da kapak yaptı: The Economist'in Erdoğan düşmanlığı bitmiyor

Geçtiğimiz günlerde hazırladığı dergi kapağıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldıran ve Türkiye siyasetine yön vermeye çabalayan İngiliz The Economist dergisi skandal hareketinde ısrarı sürdürüyor. Derginin Twitter hesabında kullandığı kapak görselinde, "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerine yer verildi.

21:14 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
The Economist'in Twitter kapağında, "Erdoğan Gitmeli" ve "Demokrasiyi Koru" ifadelerine yer verildi.

The Economist'in Twitter kapağında, "Erdoğan Gitmeli" ve "Demokrasiyi Koru" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de yapılan her seçim öncesi, Türk demokrasisini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economist dergisi skandal kararında ısrarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gitmesi gerektiğini" yazan, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun "hızla iyileşeceği"ni belirterek kapak hazırlayan dergi bu kez, Twitter hesabından Türk siyasetine yön vermeye çalıştı. The Economist'in Türki demokrasisi üzerindeki ifadeleri Twitter hesabına böyle yansıdı:


#The Economist
#14 Mayıs Seçimi
#Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.