Dergi yetmedi Twitter'a da kapak yaptı: The Economist'in Erdoğan düşmanlığı bitmiyor

Türkiye'de yapılan her seçim öncesi, Türk demokrasisini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Economist dergisi skandal kararında ısrarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gitmesi gerektiğini" yazan, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun "hızla iyileşeceği"ni belirterek kapak hazırlayan dergi bu kez, Twitter hesabından Türk siyasetine yön vermeye çalıştı. The Economist'in Türki demokrasisi üzerindeki ifadeleri Twitter hesabına böyle yansıdı: