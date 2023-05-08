Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı medya tetikçilerine 'alışacaklar' diyerek tepki gösterdi: Dergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Tekirdağ mitinginde konuştu. Tekirdağ'daki vatandaşları en kalbi duygularıyla selamladığını kaydeden Erdoğan, Tekirdağ'ın sonsuza dek yüzünün gülmesi temennisinde bulundu.

Tekirdağ'ın kendi yüzlerini hep güldürdüğünü söyleyen Erdoğan'ın "Rabbim de Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün. Maşallah. Nedir bu ihtişam? Bugün Tekirdağ bir başka, bambaşka. Şimdi aldığım rakam 75 bin. Bu ne demektir? Pazar gününe gümbür gümbür..." ifadelerini kullanması üzerine vatandaşlar "Geliyoruz" diyerek bağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli'nde 20 bin, Edirne'de 25 bin katılım olduğunu belirterek, "Şimdi geldik burada patladık. Ya şöyle, Tekirdağ bu seçimlerde sandıkları bir patlatın da bay bay Kemal nereye gideceğini bir öğrensin." diye konuştu.

Vatandaşların taşıdığı "Hoş geldin beaa", "AK kadınlar saraya", "Uzun adam ölümüne", "14 Mayıs gün say, bay bay Kemal bay bay", "Seni Abdülhamit Han yalnızlığına bırakmayacağız", "Togg'suz yol, sensiz memleket olmaz Reis" yazılı pankartları okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Esasen Tekirdağ'a daha erken gelip, yatırım tutarı 9 milyar lirayı bulan yüzlerce eserle hizmetin toplu açılışını yapmayı planlıyorduk. Ancak nasip bugüneymiş. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, geniş bir yelpazedeki bu yatırımların şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra ilk fırsatta gelip hem bu açılışları yapacak hem de sizin desteğiniz için teşekkürlerimizi sunacağız."

"Dergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara sorduğu "Dün İstanbul'u takip ettiniz mi ?" sorusuna "evet" yanıtını almasının ardından "1 milyon 700 bin. Dile kolay, İstanbul kükrerse dünya kükrer. Bu Batı alışacak, öyle dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. İşte burası, işi burası çözer. " ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara sorduğu "Pazar günü mutlaka sandık başına gidiyor muyuz?", "Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz?", "Pazar günü 'Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini tüm dünyaya duyuruyor muyuz?", "Pazar günü Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?" sorularına "evet" yanıtını alan Erdoğan, bunun için çok çalışmak gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece kendimizin sandık başına gidip oyunu kullanması yeterli değil. Çevremizdeki akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan, hala kafası karışık en az bir kişiyi daha ikna edip desteğini almanız şart. Ayrıca telefon rehberinizi karıştırıp, nazınızın geçeceği kim varsa arayıp 14 Mayıs'ın önemini anlatmanız ve gönlünü kazanmanız gerekiyor. Sadece şu meydandaki sizler bunu yaptığınızda emin olun Tekirdağ'da eşine benzerine rastlanmadık bir neticeye ulaşırız."







