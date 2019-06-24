Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim İYİ Partililer müşahitlere engel oldu
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İYİ Partililer müşahitlere engel oldu

AK Parti müşahitlerinden rahatsız olan İYİ Parti Kurul Üyesi Erdal Okumuş, sayım döküm saatini beklemeksizin her bir sandık başında bulunan müşahit sayısının 1’e indirilmesi gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Partili müşahitlerin sandığa sahip çıkmasını engellemek için harekete geçen Okumuş, Kadıköy 1.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na sayının 1’e indirilmesi için başvuruda bulundu. Karar 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. AK Parti ve MHP teşkilatları da sandıklara tek tek sahip çıktı. Bazı ilçelerde oy kullanmak için sandıklara giden vatandaşlar, imza listesinde bulunan kendi isimlerinin yerine imza atıldığını gördü. Oy kullanmadıkları halde imz aatmış görünen vatandaşlar duruma itiraz etti. Okullarda bulunan AK Parti ve MHP’li hukukçular duruma itiraz etti.

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