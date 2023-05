Kremlin Kılıçdaroğlu’nu yalanladı

1 gün önce Amerikan The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, “Türkiye NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır” sözleriyle 27 Mayıs, 12 Eylül ve 15 Temmuz'da kendilerine meşruiyet arayan darbeciler gibi Batı'ya söz veren Kılıçdaroğlu'nun 1 gün sonra Rusya'yı hedef alması, bunun bir parçası olarak yorumlandı. Rusya'nın 2016'daki ABD seçimlerine de etki ettiği öne sürülmüştü. SOL'dan Ali Örnek, Internet Research Agency'nin, ABD'deki seçimlere Rusya'nın çıkarları adına etki operasyonu yaptığını iddia etti. Bunu savunan ise Digital Forensic Research Lab. Bu kuruluş NATO tarafından fonlanan The Atlantic Council’in bir uzantısı. Örnek, Digital Forensic Research Lab’ın raporunda şimdi de Internet Research Agency'nin Türkiye’ye müdahale faaliyetini yönlendirdiğini yazdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Rusya iddiasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun elinde bir delil varsa ortaya koyması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Bir iddia ortaya attı. Rusya yalanladı. Biz de hiç kimsenin seçimlere karışmasını istemediğimizi belirttik. Her gün masadan çıkardıkları belgeyi kime götürdükleri, hangi büyükelçinin bunun üzerinde çalıştığını biliyoruz. Devletin görevidir. Kılıçdaroğlu’nun öncelikle ‘Hiç kimse karışmasın’ demesi gerekiyor. Varsa bilgisi, belgesi söylesin. Alman dergileri, Fransız dergisi L’Express, İngiliz The Economist, Wall Street Journal gibi kuruluşlar her gün bizim aleyhimize, Kılıçdaroğlu lehine haber yapıyor. Kılıçdaroğlu ‘Onlar da karışmasın’ dese daha tutarlı olurdu. Kaybedeceklerini anlayınca algıya başladılar.”