Kremlin Kılıçdaroğlu’nu yalanladı

Kaset kumpasıyla Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildikten sonra 7'li Masa'nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı hedef alması tartışılıyor. FETÖ'nün Deniz Baykal'a kurduğu kaset kumpasıyla CHP Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu, İnce'ye kurulan bu kumpasta FETÖ ve ABD'yi gizlemek için Rusya'yı hedef aldı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Türkçe ve Rusça olarak “Sevgili Rus Dostlarımız. Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız” mesajını paylaştı.

BATI'YA DARBECİ SÖZÜ

1 gün önce Amerikan The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, “Türkiye NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır” sözleriyle 27 Mayıs, 12 Eylül ve 15 Temmuz'da kendilerine meşruiyet arayan darbeciler gibi Batı'ya söz veren Kılıçdaroğlu'nun 1 gün sonra Rusya'yı hedef alması, bunun bir parçası olarak yorumlandı. Rusya'nın 2016'daki ABD seçimlerine de etki ettiği öne sürülmüştü. SOL'dan Ali Örnek, Internet Research Agency'nin, ABD'deki seçimlere Rusya'nın çıkarları adına etki operasyonu yaptığını iddia etti. Bunu savunan ise Digital Forensic Research Lab. Bu kuruluş NATO tarafından fonlanan The Atlantic Council’in bir uzantısı. Örnek, Digital Forensic Research Lab’ın raporunda şimdi de Internet Research Agency'nin Türkiye’ye müdahale faaliyetini yönlendirdiğini yazdı.

KREMLİN REDDETTİ

Kılıçdaroğlu'nun suçlamalarıyla ilgili dün Kremlin’den açıklama geldi. Rusya’nın başka ülkelerin seçim sürecine müdahil olmadığını vurgulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Söz konusu ifadeleri kesin bir şekilde reddediyoruz. Başka ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine müdahil olmadığımızı birçok defa söyledik. Herhangi bir müdahalenin söz konusu olamayacağını resmen beyan ediyoruz. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu’na bu yönde bir bilgi veren olduysa, onlar yalancıdır” dedi. Kılıçdaroğlu ise iddialarını sürdürdü. Bu kez İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan Kılıçdaroğlu, seçim öncesi internette yayınlanan deep fake içerikten Rusya'nın sorumlu olduğuna dair somut kanıtlara sahip olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu, “Eğer elimizde somut kanıt olmasa, tweet atmazdım” dedi. CHP'nin konuyla ilgili Türkiye'deki Rus Büyükelçiliği ile temasa geçmediği öğrenilirken, kamuoyu CHP'nin somut kanıtları açıklamasını bekliyor.

Kanıt varsa açıkla

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu’nun Rusya iddiasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu’nun elinde bir delil varsa ortaya koyması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “Bir iddia ortaya attı. Rusya yalanladı. Biz de hiç kimsenin seçimlere karışmasını istemediğimizi belirttik. Her gün masadan çıkardıkları belgeyi kime götürdükleri, hangi büyükelçinin bunun üzerinde çalıştığını biliyoruz. Devletin görevidir. Kılıçdaroğlu’nun öncelikle ‘Hiç kimse karışmasın’ demesi gerekiyor. Varsa bilgisi, belgesi söylesin. Alman dergileri, Fransız dergisi L’Express, İngiliz The Economist, Wall Street Journal gibi kuruluşlar her gün bizim aleyhimize, Kılıçdaroğlu lehine haber yapıyor. Kılıçdaroğlu ‘Onlar da karışmasın’ dese daha tutarlı olurdu. Kaybedeceklerini anlayınca algıya başladılar.”







