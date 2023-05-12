Beraat verip salacak

Hapisteki bir kişinin serbest bırakılması için ya TBMM’nin af çıkarması ya da yargılanıp beraat etmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bir kez daha Demirtaş ve Kavala’nın ceza aldığı suçları görmezden geldi. Kılıçdaroğlu, “Hapisteki bir kişinin serbest bırakılması için ya TBMM af kanunu çıkaracak, o da yetki bende değil, Meclis’tedir. Ya da yargılanacak, mahkeme beraat verecek ve çıkacak. Bu ülkede hukuk, hak varsa mahkeme kararı uygulanmak zorundadır.