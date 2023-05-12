Beraat verip salacak

Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Kemal Kılıçdaroğlu.
Her fırsatta “Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” diyen 7’li Masa’nın ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV yayınında bu vaadiyle ilgili konuştu.
Hapisteki bir kişinin serbest bırakılması için ya TBMM’nin af çıkarması ya da yargılanıp beraat etmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bir kez daha Demirtaş ve Kavala’nın ceza aldığı suçları görmezden geldi. Kılıçdaroğlu, “Hapisteki bir kişinin serbest bırakılması için ya TBMM af kanunu çıkaracak, o da yetki bende değil, Meclis’tedir. Ya da yargılanacak, mahkeme beraat verecek ve çıkacak. Bu ülkede hukuk, hak varsa mahkeme kararı uygulanmak zorundadır.
Eğer Anayasa Mahkemesi bir karar verir, en alttaki mahkeme tanımıyorsa bu doğru değildir” dedi. Kılıçdaroğlu, 37 kişinin öldürüldüğü 6-8 Ekim olaylarının faili Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü Kavala’nın haksız şekilde hapiste tutulduğunu öne sürüyor.