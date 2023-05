MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Türkiye artık eski Türkiye değil

"Türkiye artık eski Türkiye değil. Bu ülke üzerinde asırlardır hesap yapanları tedirgin ediyor” ifadelerini kullandı. Büyükataman yaptığı konuşmada, “Cumhur İttifakı olarak 16 Nisan 2017 tarihinde aziz milletimizin onayı ile yapılan halk oylamasında yeni bir yönetim reformunu hayata geçirdik. Adına cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz 1946 yılından bugüne uygulanmakta olan 72 yıllık parlamenter hayatımıza son veren Türkiye’nin ayaklarındaki prangalardan kurtulmasına ve yeni yüzyılı kucaklayabilecek her türlü hazırlığı yapmış yeni bir yönetim modeli hayata geçirdik. 9 Temmuz 2018 tarihinde cumhurbaşkanımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yemini ile birlikte Türkiye yeni bir sayfa açtı. Cumhuriyetin 3. evresi olarak ifade ettiğimiz bu dönemle birlikte o günden bu yana 5 yıllık zaman diliminde Türkiye çok önemli atılımlar gerçekleştirdi. Yaşadığımız bunca felakete rağmen, depremlere, yangınlara, sellere, dünyayı iki yıl boyunca meşgul eden Türkiye’de de her alanda faturalar ödememize vesile olan pandemiye rağmen Türkiye Cumhuriyeti devleti çok önemli mesafeler alıyor. Türkiye, artık eski Türkiye değil. Bu, Türkiye sevdalısı insanları geleceğe dair umutlandırırken bu ülke üzerinde asırlardır hesap yapanları tedirgin ediyor. Onun için 14 Mayıs seçimlerine doğrudan irade beyanında bulunuyorlar. Hiç kimsenin endişesi ve kuşkusu olmasın. Her zaman olduğu gibi bu necip millet 14 Mayıs’ta da kendi iradesiyle ilgili kararı bütün bunlara elinin tersiyle iterek cevap verecektir."