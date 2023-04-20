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Seçim

MHP tekrar meydanlarda

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem felaketi nedeniyle ara verdiği mitinglerine tekrar başlıyor. Bahçeli, bu ay sekiz ilde miting yapacak.

Mehmet Güney
04:00 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP, 4 Eylül 2022’de Sivas’tan başlattığı ancak 6 Şubat depremleri nedeniyle ara verdiği 14 Mayıs mitinglerine yeniden başlıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı sonrasında Kastamonu’da meydanlara tekrar inecek. Bahçeli, nisanın son haftasına sekiz miting sığdıracak. Açık hava toplantılarında ilk durak 24 Nisan’da önce Kastamonu, sonra Çankırı olacak. 25 Nisan’da ise Nevşehir ve Niğde’de halka hitap edecek olan MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin takviminde 29 Nisan’da Eskişehir ve Kütahya var. 30 Nisan’da Karabük ve Bartın’da olması planlanan Bahçeli’nin mitingleri seçime kadar artarak devam edecek.



#MHP
#Seçim
#Devlet Bahçeli
#Miting Programı
43 dakika önce
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