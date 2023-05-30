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Seçim

YSK Başkanı Yener: Seçim sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK Başkanı Ahmet Yener seçim sonuçları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. YSK Başkanı Ahmet Yener, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

17:45 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
YSK Başkanı Ahmet Yener

YSK Başkanı Ahmet Yener

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar;
"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin olarak 28 Mayıs 2023 tarihinde saat 17.00 itibarıyla olağanüstü itiraz süreci sona ermiş olup, kurulumuz 29 Mayıs 2023 tarihinde toplantısında olağanüstü itirazları değerlendirmiş ve sonuçlandırmıştır.

Bugünkü yapmış olduğumuz toplantı sonucunda 28. Dönem Milletvekili kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmıştır


AK Parti: 268, Yeniden Refah 5, MHP 50, YSP 61,TİP 4, CHP 169, İyi Parti 43 vekil çıkardı. "Seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı.




#Ahmet Yener
#YSK Başkanı
#seçim
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