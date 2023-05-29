HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: AK Parti listelerinden 4 aday gösterdik ve hepsi seçildiler

Zekeriya Yapıcıoğlu
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonucunu parti genel merkezinde değerlendirdi.Kesin olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs seçimini önde tamamlayan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayan Yapıcıoğlu, “Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanımız Allah’a hamdolsun halkımızın desteği ile seçilmiştir“ diye konuştu.
"Şimdi icraat zamanıdır"
Yapıcıoğlu, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesinleşmesinden sonra icraata başlanılması gerektiği vurgusunu yaptı.Yapıcıoğlu, kendilerini eleştirenlere karşı da şu cevabı verdi: