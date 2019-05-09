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Seçim Sadece İBB Başkanlığı seçimin iptal edilme nedeni
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2019 YEREL SEÇİMİ

YSK neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti?

Sadece İBB Başkanlığı seçimin iptal edilme nedeni

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri geride kaldı. YSK, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi itirazını kabul etti. Peki neden bir zarfta 4 pusula varken, sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edildi?

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Başkanlığı seçimleri 23 Haziran'da yenilenecek.
İBB Başkanlığı seçimleri 23 Haziran'da yenilenecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Parti'nin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK, İBB Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi.

YSK'nın kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı belirtildi.

AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.

Neden sadece İBB Başkanlığı seçimleri iptal edildi?

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası en çok tartışılan konulardan biri, neden sadece İBB Başkanlığı seçimlerinin iptal edildiğiydi. AK Parti sosyal medya hesabından konuyu kolayca anlaşılır şekilde anlatan bir video paylaştı.

Hazırlanan videoda "Bir zarfta 4 pusula var. Neden biri iptal edildi de 3'ü iptal edilmedi?" sorunun cevabı olarak şu ifadelere yer verildi:

  • "YSK, değerlendirmelerini itirazlar doğrultusunda gerçekleştirmektedir.
  • YSK, itiraz sonucunda usulsüzlük tespit etmişse bu usulsüzlüğün seçim sonuçlarına etki edip etmeyeceğine bakmaktadır.
  • İstanbul Büyükşehir Belediye ve 2 ilçe belediyeye dönük "kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üye belirlenmesi" ve bu kanunsuz şekilde oluşturulan sandık kurullarının " oy sayım ve döküm cetvellerini boş, eksik veya imzasız hazırlaması" itirazlarını değerlendiren YSK 123 sandıkta yaklaşık 42 bin şüpheli oy tespit etmiştir.
  • İlçelerdeki 123 sandıkta tespit edilen bu 42.000 şüpheli oy iki aday arasındaki farkın 13 bin 729 olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine etki ederken ilçe belediyelerinin sonucuna etki etmediği görülmüştür. Bundan dolayı YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimiin yenilenmesine karar verirken ilçe belediye seçimlerini yenilememiştir."

Neden sadece İBB seçimleri iptal edildi?
OYNAT 01:28
Neden sadece İBB seçimleri iptal edildi?
YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası en çok tartışılan konulardan biri, neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edildiğiydi. AK Parti sosyal medya hesabından konuyu kolayca anlaşılır şekilde anlatan bir video paylaştı.

​YSK'nın İstanbul kararı için 6 sayfalık kitapçık​
FOTOĞRAF 6
Title
​Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’daki yerel seçimlerin iptalinin ardından yaşanan tartışmalara açıklık getirmek üzere Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca bir kitapçık hazırlandı.
Title
‘İstanbul seçimleri neden yenileniyor?’ başlığıyla hazırlanan 6 sayfalık rehberde kamuoyunun merak ettiği noktalara açıklık getirildi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarınca ve İletişim Daire Başkanlığınca paylaşılan kitapçıkta 3 ana başlıkta tespitlere yer verildi.
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Kitapçıkta yer alan tespitlerin başında “Sandık Başkanı Seçiminde Yapılan Usulsüzlükler” ve “Oy Sayım ve Döküm Cetvellerine İlişkin Usulsüzlükler” yer alırken en çok tartışma yaratan “Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?” sorusuna da açıklama getirildi.
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Buna göre YSK’nın değerlendirmelerini itirazlar doğrultusunda yaptığı anımsatılırken şu ifadelere yer verildi:
Title
YSK, itiraz sonucunda usulsüzlük tespit etmişse bu usulsüzlüğün seçim sonuçlarına etki edip etmeyeceğine bakmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye ve 2 ilçe belediyeye dönük 'kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üye belirlenmesi' ve bu kanunsuz şekilde oluşturulan sandık kurullarının 'oy sayım ve döküm cetvellerin boş, eksik veya imzasız hazırlaması' itirazlarını değerlendiren YSK, 123 sandıkta yaklaşık 42.000 şüpheli oy tespit etmiştir
Title
İlçelerdeki 123 sandıkta tespit edilen bu 42.000 şüpheli oy iki aday arasındaki farkın 13.729 olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine etki ederken ilçe belediyelerinin sonucuna etki etmediği görülmüştür. Bundan dolayı YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin yenilenmesine karar verirken ilçe belediye seçimlerini yenilememiştir.
​YSK'nın İstanbul kararı için 6 sayfalık kitapçık​
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı İstanbul'daki yerel seçimlerin iptali kararının ardından yaşanan tartışmalara açıklık getirmek üzere bir kitapçık hazırlandı.


İmamoğlu'nun mazbatası iptal edilmişti

Öte yandan YSK, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar verdi. 17 Nisan'da mazbatasını alan İmamoğlu'nun belediye başkanlığı 20 gün sürdü. 23 Haziran Pazar günü yenilenecek seçimlerde, siyasi partiler aday değişikliği yapamayacak.

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