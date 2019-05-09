YSK neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti?
Sadece İBB Başkanlığı seçimin iptal edilme nedeni
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri geride kaldı. YSK, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal edilmesi itirazını kabul etti. Peki neden bir zarfta 4 pusula varken, sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri iptal edildi?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili AK Parti'nin olağanüstü itirazını kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK, İBB Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi.
YSK'nın kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı belirtildi.
AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.
Neden sadece İBB Başkanlığı seçimleri iptal edildi?
YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası en çok tartışılan konulardan biri, neden sadece İBB Başkanlığı seçimlerinin iptal edildiğiydi. AK Parti sosyal medya hesabından konuyu kolayca anlaşılır şekilde anlatan bir video paylaştı.
Hazırlanan videoda "Bir zarfta 4 pusula var. Neden biri iptal edildi de 3'ü iptal edilmedi?" sorunun cevabı olarak şu ifadelere yer verildi:
"YSK, değerlendirmelerini itirazlar doğrultusunda gerçekleştirmektedir.
YSK, itiraz sonucunda usulsüzlük tespit etmişse bu usulsüzlüğün seçim sonuçlarına etki edip etmeyeceğine bakmaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediye ve 2 ilçe belediyeye dönük "kanuna aykırı olarak sandık kurulu başkanı ve sandık kurulu memur üye belirlenmesi" ve bu kanunsuz şekilde oluşturulan sandık kurullarının " oy sayım ve döküm cetvellerini boş, eksik veya imzasız hazırlaması" itirazlarını değerlendiren YSK 123 sandıkta yaklaşık 42 bin şüpheli oy tespit etmiştir.
İlçelerdeki 123 sandıkta tespit edilen bu 42.000 şüpheli oy iki aday arasındaki farkın 13 bin 729 olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine etki ederken ilçe belediyelerinin sonucuna etki etmediği görülmüştür. Bundan dolayı YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye seçimiin yenilenmesine karar verirken ilçe belediye seçimlerini yenilememiştir."
Öte yandan YSK, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar verdi. 17 Nisan'da mazbatasını alan İmamoğlu'nun belediye başkanlığı 20 gün sürdü. 23 Haziran Pazar günü yenilenecek seçimlerde, siyasi partiler aday değişikliği yapamayacak.