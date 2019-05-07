Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Seçim İstanbul seçimleri neden 2 Haziran yerine 23 Haziranda yenilenecek
2019 YEREL SEÇİMİ

YSK İstanbul seçimlerini neden 23 Haziran'da yapılmasına karar verdi

İstanbul seçimleri neden 2 Haziran yerine 23 Haziran’da yenilenecek

YSK, AK Parti’nin olağanüstü itirazı sonucu İBB seçiminin iptaline ve 23 Haziran’da yenilenmesine karar verdi. YSK’nın belirlediği tarih ise dikkat çekti. Çünkü 31 Mart seçimleri öncesi YSK’nın belirlediği takvime göre iptal edilen yerlerdeki seçimlerin tekrarı için 2 Haziran tarihi kararlaştırılmıştı. Seçimden sonra iptal edilen 3 ilçedeki seçimler de 2 Haziran’da tekrarlanacak ancak İstanbul’daki seçim tarihi sandık kurullarının yeniden oluşturulacağı için süreç uzayacağından seçimlerin 23 Haziran’da yapılması kararlaştırıldı.

Emrah Yeşilduman Yeni Şafak
Arşiv: Oy sayımı
Arşiv: Oy sayımı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. Kurul, 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla itirazı kabul ederek, seçimin yenilenmesini kararlaştırdı. YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdi.

USULSÜZ SANDIK KURULUNUN BULUNDUĞU SANDIKLAR ARADAKİ FARKI ETKİLER NİTELİKTE

YSK, İstanbul Büyükşehir seçimlerini AK Parti'nin itirazları sonucu, 225 sandık kurulu başkanı ile 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı, bu sandıklarda kullanılan oyların da aradaki farkı etkiler nitelikte olduğu sonucuna varıldı.

23 HAZİRAN’DA İSTANBUL’DA SEÇİM YENİLECEK

31 Mart seçimleri öncesi seçim takvimini belirleyen YSK, herhangi bir yerde iptal edilecek seçimlerin 31 Mart’tan 2 ay sonra gelen ilk pazar günü olan 2 Haziran tarihinde yenileceğini duyurmuştu. Seçimlerin ardından Kırıkale’nin Keskin ilçesinde, Denizli’nin Honaz ilçesinde ve Artvin’in Yusufeli ilçesinde seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar verilmişti.

  • İstanbul seçimlerine yapılan itirazların ardından 36 gün sonra kararını veren YSK, seçimlerin yenilenmesini kararlaştırdı. Ancak tarih olarak 2 Haziran değil 23 Haziran’ı işaret etti. Bunun sebebi ise; YSK’nın iptal gerekçesi olan sandık kurulu ve sandık üyelerinin belirlenmesinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle yeniden oluşturulacak olan sandık kurulu ve üyelerinin belirlenmesindeki süreç etkili oldu.

SEÇİMDE NELER TEKRAR EDİLECEK?

YSK’nın kararın göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

ADAYLAR TEK ŞARTLA DEĞİŞEBİLİR

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

REKLAM

SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENMEYECEK

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.

Binali Yıldırım: Yeniden adayım
GÜNDEM
Binali Yıldırım: Yeniden adayım

İBB'nin sosyal medya hesapları İmamoğlu'nu takipten çıkardı
GÜNDEM
İBB'nin sosyal medya hesapları İmamoğlu'nu takipten çıkardı

YSK'nın kararının ardından İstanbul'da tencere tava sesleri
GÜNDEM
YSK'nın kararının ardından İstanbul'da tencere tava sesleri

YSK’ya ‘hain’ dedi
SEÇİM
YSK’ya ‘hain’ dedi

İstanbul’da yeniden seçim
SEÇİM
İstanbul’da yeniden seçim

Hukuki sürece saygı gösterin
SEÇİM
Hukuki sürece saygı gösterin
Bahçeli konuşuyor

Bahçeli konuşuyor

​MHP liderinden grup toplantısında önemli mesajlar.
Türkiyede bir ilk olacak

Türkiye'de
bir ilk olacak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kullanıma açıldı.
Aracını satsa bile ödeyemez

Aracını satsa bile ödeyemez

112 bin TL'lik köprü geçiş cezasına tüketicilerden tepki.
İran resmen duyurdu

İran resmen duyurdu

Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya'ya nükleer mesajı.
Kilosu 200<br>kurusu 800 TL

Kilosu 200
kurusu 800 TL

​Çevre illerden vatandaşlar akın ediyor.
Ambargoyu <br>delecek araç

Ambargoyu
delecek araç

​İran, Türkiye ve Rusya için geliştirdiğini açıkladı.
225 milyon<br>dolarlık yeni yüz

225 milyon
dolarlık yeni yüz

​Tofaş Egea modeli için sürpriz bir karar aldı.

Yeni Filistin<br>kurmak istiyorlar

Yeni Filistin
kurmak istiyorlar

İsrail gazetesi 'Yüzyılın Anlaşması'nı yayımladı.
Dolarsızlaştırma operasyonu

Dolarsızlaştırma operasyonu

​Rusya'dan dolara rezerv darbesi.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteoroloji'den tüm yurt için sağanak uyarısı.
İstanbul'a taşınacak

İstanbul'a taşınacak

İki lider ortak miting yapma kararı alabilir.
Çete dedi<br>hedef gösterdi

Çete dedi
hedef gösterdi

Kılıçdaroğlu YSK üyesi 7 hakimi tehdit etti.
36 günlük maraton

36 günlük maraton

İBB seçimleri 23 Haziran Pazar günü yapılacak.
MOSSAD istedi <br>ABD gönderdi

MOSSAD istedi
ABD gönderdi

ABD, Körfez'e uçak gemisi yolladı.
İdlib mutabakatına darbe

İdlib mutabakatına darbe

Esed, silahtan arındırılmış bölgelere saldırıyor.
BORON sıvı geliyor

BORON sıvı geliyor

Temizlik ürünü şimdi de mutfaklara girecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.