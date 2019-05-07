Hukuki sürece saygı gösterin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hukuki sürece saygı göstermeyenlerin siyasi sonuca da saygısı olmayacağını söyledi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, 2 saat 15 dakika sürdü. MYK toplantısının ardından bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu’nun YSK’yı tehdidine tepki gösterdi. Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle:

HAKİMLERE TEHDİDE CEVAP

YSK, birinin elinden alıp da bir başkasını galip ilan etmiyor. Seçimi yenileyin, usulsüzlükler var, milletin idaresine yeniden başvurun diyor. Dün biz demokrasi mücadelesi verirken karşımızda yargı vesayetine ve askeri vesayetine sığınanlar, bugün bizi sonuçları kabullenmemek gibi temelsiz bir iddia ile karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Bunun boş bir iş olduğu açıktır. Bugünkü karar, 'Hakimleri Kızılay'da yürütmeyiz' diyenlere bir cevaptır. 'Kızılay'da yürürseniz yüzünüze tükürürIer' diyenlere bir cevaptır. 'Sizi Yüce Divan'da yargılarlar' diyenlere bir cevaptır. Bütün bu tehditlere karşı Türkiye'nin demokratik kapasitesini, hukuki olgunluğunu gösteren bir cevaptır.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Cumhurbaşkanımız bulunduğu hiçbir makama seçilmeden gelmemiştir. O sebeple iş başına gelen yöneticinin berrak ve net bir sonuçla iş başına gelmesini çok önemser. Bu bakımdan kararı olumlu bulmuştur. TÜSİAD, YSK'nın yetkilerine sahip bir kurum değil fakat TÜSİAD sürekli kaygılanmakla meşgul bir kurum.

REKLAM

Her ne siyasi tartışma olsa kutuplaşmaktan, kaygıdan bahsediyor. YSK'nin hukuk temelinde ortaya koyduğu bir kararın ve netice olarak millet iradesine başvurmak üzere seçime gidilecek olunmasının TÜSİAD gibi bir kurumda kaygı uyandırması bizim açımızdan kaygı vericidir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız MYK'de birimlere talimatını vermiştir. Hangi birim İstanbul seçimleriyle ilgili olarak ne yapacağının talimatını almıştır ve çalışmaya başlamıştır.