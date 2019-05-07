YSK’ya ‘hain’ dedi

Beylikdüzü’nde bir konuşma yapan İmamoğlu ağır ifadeler ve hakaretler kullanarak halkı kışkırtmaya dönük bir tavır aldı.

YSK’yı hainlikle suçlayan İmamoğlu, “Daha acı bir şey söyleyeyim mi haince kararı alanlara sesleniyorum; buradan verdiğim mesajlarla onların bile çocuklarının torunlarının hayatlarını kurtaracağım.” dedi.

“İşbirlikçisi AA'nın (Anadolu Ajansı) utanmaz yöneticileri 12 saat bilgi paylaşamadılar” ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Demokrasimize ihanet etmek isteyenler gecenin bir vakti saat 10.00'da 3 bin oy farkla kazandık diye açıklama yaptılar, tam bir komedi. Bu adamların gülünecek hali var, gülün”

Mazbata iptal

YSK’nın bir önemli kararı da mazbatayla ilgili oldu. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası iptal edildi. Oy sayımı bitince İstanbul İl Seçim Kurulu 17 Nisan’da İmamoğlu’na mazbatayı vermişti. İmamoğlu daha sonra Saraçhane’ye gidip görevi Mevlüt Uysal’dan devralmıştı.

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