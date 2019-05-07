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Seçim YSKya hain dedi
2019 YEREL SEÇİMİ

İmamoğlu'ndan YSK, AK Parti ve AA’ya ağır hakaretler

YSK’ya ‘hain’ dedi

Kılıçdaroğlu, YSK kararının ardından CHP MYK’yı topladı. Bugün saat 10.00’da da Parti Meclisi toplanacak. İyi Parti Genel Başkanı Akşener ile SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu arayan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu da PM için Ankara’ya çağırdı. İptal kararı için haince diyen İmamoğlu ise “YSK’yı kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu
​​CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

Beylikdüzü’nde bir konuşma yapan İmamoğlu ağır ifadeler ve hakaretler kullanarak halkı kışkırtmaya dönük bir tavır aldı.

YSK’yı hainlikle suçlayan İmamoğlu, “Daha acı bir şey söyleyeyim mi haince kararı alanlara sesleniyorum; buradan verdiğim mesajlarla onların bile çocuklarının torunlarının hayatlarını kurtaracağım.” dedi.

“İşbirlikçisi AA'nın (Anadolu Ajansı) utanmaz yöneticileri 12 saat bilgi paylaşamadılar” ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Demokrasimize ihanet etmek isteyenler gecenin bir vakti saat 10.00'da 3 bin oy farkla kazandık diye açıklama yaptılar, tam bir komedi. Bu adamların gülünecek hali var, gülün”

  • Mazbata iptal
  • YSK’nın bir önemli kararı da mazbatayla ilgili oldu. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası iptal edildi. Oy sayımı bitince İstanbul İl Seçim Kurulu 17 Nisan’da İmamoğlu’na mazbatayı vermişti. İmamoğlu daha sonra Saraçhane’ye gidip görevi Mevlüt Uysal’dan devralmıştı.

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