Binali Yıldırım: Yeniden adayım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenme kararına ilişkin, "İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik, inşallah bu kararımız yenilecek seçimlerde de devam edecek." dedi.

YENİDEN ADAYIM

YSK'nın, kararı, sandık kurulu başkanı ve üyelerinin, kanunun açık hükmüne rağmen, kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığının belirtilmesi üzerine Yıldırım, "Bu açıklamanın yeni olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla YSK'nin tam kanunsuzluk halini, tespiti, bu seçimlerin tekrar edilmesi için önemli bir sebep teşkil ettiği anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

"Bu durumda adaylığınız için devam diyebilir miyiz?" sorusuna Yıldırım, "Bu seçimlerin tekrarının anlamı şudur; aynı seçmen listeleriyle, aynı adaylarla seçime gidilmesidir. Onun istisnası herhangi bir şekilde vefat olması durumunda yeni aday gösterilebilir. Bu işin hukuki yanıdır. Siyasi yanı da şudur, biz başından beri İstanbul'a, İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik. İnşallah bu kararımız, yenilenecek seçimlerde de devam edecek. İstanbullulara en güzel hizmeti yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. YSK son noktayı koydu. 23 Haziran'daki seçimde yine adayım" yanıtını verdi.

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