​YSK'nın kararının ardından İstanbul'da tencere tava sesleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerin iptal edildiğini ve 23 Haziran'da yeniden seçim yapılacağını açıkladı.
CHP'NİN KALELERİNDE TENCERE TAVACILAR ORTAYA ÇIKTI
Kararın açıklanmasıyla birlikte İstanbul'un bazı mahallelerinde eylemler başladı.
Şişli'de tencere ve tavalarla camlara çıkan vatandaşlar, tepkilerini ses çıkararak gösterdi.
- Şişli'nin ardından Beşiktaş, Kadıköy, Maltepe ve Kartal'dan da tencere tava sesleri yükselmeye başladı.
TENCERE TAVACILAR İLK GEZİ'DE ORTAYA ÇIKTI
Tencere tava eylemi ilk kez Gezi Kalkışması ile hükümeti devirmeye çalışan güç odaklarının kitlesel olarak 2013 yılında başlattığı bir eylemdi. Daha sonra olaylar hakkında hazırlanan savcılık iddianamesinde Gezi Kalkışması bir terör eylemi olarak kayıtlara geçmişti.