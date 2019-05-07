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Gündem YSKnın kararının ardından İstanbulda tencere tava sesleri
İSTANBUL

​YSK'nın kararının ardından İstanbul'da tencere tava sesleri

YSK'nın kararının ardından İstanbul'da tencere tava sesleri

YSK'nın İstanbul seçimlerini usulsüzlük nedeniyle iptal etme kararının ardından CHP'nin kalesi olarak görülen ilçelerden, tencere tava sesleri yükselmeye başladı. Gece boyu tencere tavacılar pencere ve sokaklardan YSK'nın hukuki kararını hiçe sayarak protesto eylemleri gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da YSK'nın kararı sonrası tencere tavacılar sokağa döküldü
İstanbul'da YSK'nın kararı sonrası tencere tavacılar sokağa döküldü

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlerin iptal edildiğini ve 23 Haziran'da yeniden seçim yapılacağını açıkladı.

CHP'NİN KALELERİNDE TENCERE TAVACILAR ORTAYA ÇIKTI

Kararın açıklanmasıyla birlikte İstanbul'un bazı mahallelerinde eylemler başladı.

Şişli'de tencere ve tavalarla camlara çıkan vatandaşlar, tepkilerini ses çıkararak gösterdi.

Tencere tavacılar sokağa indi
OYNAT 03:10
Tencere tavacılar sokağa indi
YSK'nın İstanbul seçimlerini usulsüzlük nedeniyle iptal etme kararının ardından CHP'nin kalesi olarak görülen ilçelerden, tencere tava sesleri yükselmeye başladı. Gece boyu tencere tavacılar pencere ve sokaklardan YSK'nın hukuki kararını hiçe sayarak protesto eylemleri gerçekleştirdi.


  • Şişli'nin ardından Beşiktaş, Kadıköy, Maltepe ve Kartal'dan da tencere tava sesleri yükselmeye başladı.

Pencere ve sokaklarda tencere tava eylemi başlatanlar.

TENCERE TAVACILAR İLK GEZİ'DE ORTAYA ÇIKTI

Tencere tava eylemi ilk kez Gezi Kalkışması ile hükümeti devirmeye çalışan güç odaklarının kitlesel olarak 2013 yılında başlattığı bir eylemdi. Daha sonra olaylar hakkında hazırlanan savcılık iddianamesinde Gezi Kalkışması bir terör eylemi olarak kayıtlara geçmişti.

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