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Seçim İstanbulda yeniden seçim
2019 YEREL SEÇİMİ

İstanbul büyükşehir seçimi iptal: Şaibe YSK’ya takıldı

İstanbul’da yeniden seçim

Yüksek Seçim Kurulu, kamu görevlisi olmayan binlerce sandık başkanı ve görevlisiyle şaibeli hale gelen İstanbul seçimlerinin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. İstanbul 23 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. YSK, usulsüzlüğe bulaşan seçim kurulu başkanları hakkında da suç duyurusunda bulundu. AK Parti’nin olağanüstü itirazını görüşen YSK, tarihi kararı 4 üyeye karşı 7 üyenin oy çokluğuyla alındı. Kararda şu ifadeler kullanıldı: Bir kısım sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarınca kanuna aykırı oluşturulması ve bu hususun seçim sonucuna müessir olması nedeniyle seçimin iptaliyle yenilenmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararlaştırıldı.
İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararlaştırıldı.

Yüksek Seçim Kurulu, organize usulsüzlüklere sahne olan İstanbul Büyükşehir seçimini iptal ederek yenileme kararı aldı. Kararın gerekçesinde, kanunun açık hükmüne rağmen, sandık kurullarında memur olmayan kişilerin görevlendirilmesi yer aldı. YSK, bu görevlendirmeleri yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Seçim, 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak.

Organize şaibe ve usulsüzlüklerin merkezinde yer alan 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), YSK tarafından iptal edildi. Tekrarlanacak olan seçim 23 Haziran Pazar günü yapılacak. Kurul üyeleri, ilçe seçim kurullarının araştırma sonuçlarını üzerinden İstanbul kararı için dün nihai oylamaya geçti. Yapılan oylama sonucunda YSK, AK Parti’nin olağanüstü itirazını kabul ederek, İstanbul’daki seçimlerin 23 Haziran’da yenilenmesine karar verdi. YSK gerekçeli kararını adha sonra açıklayacağını duyurdu.

KANUNSUZ GÖREVLENDİRMELERİ YAPANLAR İÇİN SUÇ DUYURUSU

Yaklaşık 5 saat süren müzakerelerin ardından çıkan karar, oy çokluğuyla alınırken, 7 üye ‘kabul’, 4 üye ise ‘ret’ yönünde oy kullandı. Böylece 36 gün sonra İstanbul ile ilgili nihai karar verilmiş oldu. YSK kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması, bunun da seçim sonuçlarını etkilemesi nedeniyle aldı. Kurul, kanuna aykırı bu görevlendirmeleri yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kurul, kanuna aykırı bu görevlendirmeleri yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri hakkında suç duyurusunda bulundu.


İMAMOĞLU’NUN MAZBATASI İPTAL

YSK ayrıca Millet ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını iade etmesi kararı da aldı. YSK, MHP’nin Maltepe seçim sonuçlarına itirazı ile AK Parti’nin Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı itirazı yarın görüşecek. Karara göre, yeniden yapılması gereken seçimler, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu için sadece oy verme işlemleri tekrarlanacak.

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AYNI ADAYLARLA GİRİLECEK

31 Mart 2019’da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek. Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek. Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019’da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak. 31 Mart 2019’da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.

İtiraz yolu kapalı

YSK’nın bu kararı kesin. Yani Kurul’un seçimlerin yenilenmesi yönündeki kararına ilişkin itiraz yapılamıyor. YSK’nın, kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı tespit edilen kişilerin sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görevlendirmesini iptal gerekçesi yaptığı öğrenildi. Buna göre, ilçe seçim kurullarının gönderdiği araştırma sonuçlarıyla yasaya aykırı şekilde 225 sandık başkanı ile 3 bin 500 civarında kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyelerinin seçimlerde görev aldığı belirlendi. Bu durumda 225 sandığın şaibeli olduğu belirtildi.

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul kararını kısa bir açıklamayla değerlendirdi. Toplantının sona ermesinin ardından YSK’dan ayrıldığı sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güven, “Yargı süreci sona erdi. YSK, 11 yüksek mahkeme üyesi ve tam sayıyla yaptığı toplantı sonucunda kararlarını verdi” dedi.

Büyükçekmece ve Maltepe itirazına ret

YSK dünkü toplantısında Büyükçekmece ve Maltepe itirazlarını da görüştü. AK Parti’nin İstanbul’daki ilk olağanüstü itirazı Büyükçekmece’deki sahte seçmen iddialarına ilişkindi. MHP de Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerin iptaline ilişkin olağanüstü itirazda bulunmuştu. MHP’nin başvuru dilekçesinde, toplam 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulunca Kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, bunlardan 479’unun il, ilçe dışı, mülki idare teklifi dışı atanan sandık kurulu başkanları olduğu tespitine yer verilmişti. YSK, Büyükçekmece ve Maltepe’ye ilişkin itirazları reddetti. Kararın oy birliği ile alındığı öğrenildi. Böylece YSK’nın önündeki İstanbul ile ilgili tüm olağanüstü itirazlar karara bağlanmış oldu.

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  • Tartışma bitsin
  • MHP Başkanlık Divanı, seçiminin yenilenme kararını saygı ile karşıladıklarını açıkladı. YSK’nin seçimi yenileme kararı gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının mazbatasının geri alınacağından mazbata tartışmasının da ortadan kalkacağının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi: “YSK kararına, toplumun her kesiminin saygılı olması demokrasi ve hukukun üstünlüğünün bir gereğidir. Bu karar karşında, hiç kimsenin Türkiye’yi kaosa, kargaşaya, krize sürüklemeye kalkmaması, bu yöndeki girişimlerin güvenlik güçlerince engellenmesi gerekmektedir.”
  • YSK süreci iyi analiz etti
  • AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, şeffaf ve şaibesiz bir seçim temenni ettiklerini söyledi. YSK’ya sundukları verilerin çok net olduğunu vurgulayan Şenocak; “Buna benzer başka verilerimiz de vardı. Özellikle sandık başkanları ve memur üyelerin 19 bin küsurun üzerinde bir sayı... 120’ye yakın imzasız cetvelden bahsediyoruz. Bununla alakalı YSK’nin da süreci iyi analiz ettiğini düşünüyoruz. Bugün de böyle bir kararla karşı karşıyayız” dedi.
  • CHP’de toplantı üstüne toplantı
  • CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü dün akşam toplandı. CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri de YSK’nın kararını görüşmek üzere bugün saat 10.00’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi’nde toplanacak. İyi Parti Genel Başkanı Akşener ile SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu arayan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu PM için Ankara’ya çağırdı.

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