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Seçim Sandıklar böyle döndü
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2019 YEREL SEÇİMİ

Sandıklar böyle döndü

İtiraz üzerine toplanan kurullar, ilk etapta olmayan sayım döküm cetvellerini sonradan düzenlemiş. Bazı kurullar da imzasız olan sayım döküm cetvellerini sonradan imzalamış. Bu gibi yok hükmündeki sandığın 300'den fazla olduğu, yapılan işlemlerin ardından sayının 108'e düştüğü ortaya çıktı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 4'e karşı 7 oyla yenilenmesine karar verdiği İstanbul seçimlerinde iptal nedenlerinden biri de sandıklarda sayım döküm cetvelinin olmamasıydı. Gerekçede 18 sandıkta sayım döküm cetvelinin hiç bulunmadığı, 90 sandıkta ise sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu imzalarının olmadığı belirtiliyordu. AK Parti’nin itirazı üzerine bazı sandık kurullarının toplanarak sayım döküm cetvellerini sonradan düzenlediği, bazılarının da imzasız olanları imzaladığı belirtildi. Bu işlemlerin ardından 300'den fazla olan sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olan sandık sayısı 108'e kadar düştü. Bu durum organize hile ve usulsüzlüğü ortaya koyarken, 'yok hükmünde'ki 108 sandıkta oy kullanan seçmen sayısı ise 30 bin 281.

EN ÇOK ZEYTİNBURNU VE GOP’TA

Yapılan araştırmada sayım döküm cetveli çıkmayan sandığın en fazla bulunduğu ilçe Zeytinburnu oldu. Ataşehir 1. ilçede 1340, Beykoz'da 1312, Beylikdüzü'nde 1300, Esenyurt 1. ilçede 1289, Esenyurt 2. ilçede 2086 ve 2129, Gaziosmanpaşa 3. ilçede 3302, Kadıköy 1. ilçede 1195, Kartal 1. ilçe 1006, Sancaktepe 1. ilçede 1266, Sarıyer 1. ilçe 1122, Şile'de 1001 ile Zeytinburnu 1. ilçede 1040, 1043, 1044, 1057, 1114 ve 1212 numaralı sandıklarda sayım döküm cetvellerinin boş olduğu belirlendi. Sayım döküm cetveli imzasız olan en fazla sandık ise Gaziosmanpaşa'da. Bu ilçede 1., 2. ve 3. ilçe seçim kurullarında toplam 14 sandıktaki sayım döküm cetvelinin imzasız olduğu kaydedildi. Gaziosmanpaşa'yı 13 sandık ile Küçükçekmece takip etti.

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