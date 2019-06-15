Seçim Son hafta taarruzu
2019 YEREL SEÇİMİ

Son hafta taarruzu

AK Parti, son haftaya girilen İstanbul seçiminde kararsız ve sandığa gitmemiş seçmene yoğunlaşacak. Bugüne kadar ulaşılamamış seçmene son haftada ulaşılması hedeflenecek. Son haftada hemşehri dernekleriyle de buluşmalar yapılacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenecek olan büyükşehir belediye başkanlığı seçimine bir hafta kaldı. AK Parti son haftaya girilirken çalışmalarla ilgili vites yükseltecek. Daha önce yapılan saha taramaları bir kez daha tekrarlanacak. Son bir haftada hedef ulaşılmadık İstanbullu bırakmamak olacak.

GİDENLER DÖNDÜRÜLECEK

Yapılan çalışmalarda, 31 Mart’ta oy kullanmamış seçmenin sandığa gitmesi konusunda ikna edilmesine çaba harcanacak. Ayrıca ziyaret için İstanbul dışına çıkanların da 23 Haziran’da dönmeleri konusunda ikna ediliyor.

HEMŞEHRİ DERNEKLERİYLE YOĞUN TRAFİK

Son haftada hemşeri dernekleriyle görüşme trafiği de artacak. İstanbul teşkilatının dışındaki il başkanlıkları da oluşturdukları ekiplerle İstanbul’daki hemşehrilerine yakın markaj uygulayacak. Yine AK Parti’nin yurt genelindeki üyeleri de İstanbul’daki akrabalarına ve dostlarına ulaşmayı sürdürecek. Yine tüm teşkilat üyeleri Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ın İstanbul için verdiği sözleri de anlatıyor.

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